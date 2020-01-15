ОСТАННІ НОВИНИ

Керівника Чорнобильської лікарні Андрія Синюту відсторонили від посади

Вероніка Рой

|

Галицьким районним судом Львова ухвалено рішення про відсторонення головного лікаря Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру ( Чорнобильська лікарня) Андрія Синюти від посади у зв’язку з підозрою у скоєнні кримінального злочину. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ у Львівській області.

 

За інформацією СБУ, наразі тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, як повідомляли правоохоронці, керівника Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру Андрія Синюту спіймали на хабарі у 24,5 тисяч гривень 24 грудня 2019 року. Також було задокументувано низку фактів отримання «відкатів»  керівниками ряду медичних закладів Львівщини. Водночас колектив Чорнобильської лікарні вважає, що затримання їх головного лікаря спрямоване на дискредитацію медустанови.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року
Наталя ДУЛЯБА
Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року

У 2019 році Львівщина показала неабиякі успіхи у спорті: наші спортсмени привозили медалі не лише зі всеукраїнських змаг...

ТОП-100 українських пісень 2019 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2019 року

Перегляди українських пісень у мережі YouTube б’ють нові рекорди. Якщо декілька років тому популярні українські пісні вп...

«Коли в театр ходити модно». Прорив Львівської опери-2019
Львівський портал
«Коли в театр ходити модно». Прорив Львівської опери-2019

229 вистав, понад 168 тисяч глядачів та майже 60 млн грн заробітку. Львівський національна опера підбила підсумки за 201...

Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої
Ольга ДЕНИСЯКА
Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої

Проблема алкоголізму актуальна для багатьох українців. Наша країна незмінно залишається одним із лідерів світових рейтин...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...