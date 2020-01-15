Керівника Чорнобильської лікарні Андрія Синюту відсторонили від посади

Галицьким районним судом Львова ухвалено рішення про відсторонення головного лікаря Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру ( Чорнобильська лікарня) Андрія Синюти від посади у зв’язку з підозрою у скоєнні кримінального злочину. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ у Львівській області.

За інформацією СБУ, наразі тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, як повідомляли правоохоронці, керівника Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру Андрія Синюту спіймали на хабарі у 24,5 тисяч гривень 24 грудня 2019 року. Також було задокументувано низку фактів отримання «відкатів» керівниками ряду медичних закладів Львівщини. Водночас колектив Чорнобильської лікарні вважає, що затримання їх головного лікаря спрямоване на дискредитацію медустанови.