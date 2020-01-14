Замість стрип-клубу на площі Ринок мерія пропонує облаштувати медіатеку та музей

На площі Ринок, 11 тривалий час працює стрип-клуб. Про діяльність такого закладу не надто схвально відгукуються деякі львів’яни, тому Львівська міська рада вирішила запропонувати власнику цього приміщення облаштувати в ньому медіатеку і музей. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко, передає Львівський портал.

«Нещодавно отець Юрій Бойко зняв коротке відео, у якому звернув увагу на функціонування «стриптиз-клубу» на площі Ринок. Багато людей писали мені про мою позицію щодо функціонування такого закладу на площі Ринок. Тому розповідаю, що скерував офіційного листа із пропозицією власнику приміщень», – відзначив Андрій Москаленко.

За його словами, приміщення на першому поверсі у кам’яниці на площі Ринок, 11 є у приватній власності. Тому Львівська міськрада звернулась до власника, ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп», із листом, у якому запропонувала облаштувати замість стрип-клубу медіатеку та інтерактивний музей.

«Звертаємося до Вас із проханням розглянути можливість передачі в оренду приміщення на площі Ринок, 11 для створення центру культури з функцією медіатеки та сучасного інтерактивного музею. Також пропонуємо найближчим часом провести спільну робочу нараду щодо цього питання», – йдеться у тексті звернення.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп» існує з 2016 року і займається наданням в оренду й експлуатацію власної чи орендованої нерухомості. Власниками фірми є львів’яни Володимир і Наталія Швед.

Саме «Компанія Ріел-Естейт Груп» влітку 2019 року знищила легендарну мозаїку на магазині «Океан» на вул. Володимира Великого. Втім компанію зобов’язали відновити зруйноване мозаїчне панно. Наразі через несприятливу погоду всі роботи тимчасово призупинили.

Зазначимо, раніше у цьому приміщенні на площі Ринок тривалий час був магазин одяг, згодом – фастфуд, а орієнтовно влітку минулого року тут відкрили заклад еротичного спрямування Eros Showbar.

Днями священник УГКЦ Юрій Бойко на своїй сторінці у Facebook розмістив відео, у якому розкритикував діяльність цього стрип-клубу на площі Ринок. Раніше отець також висловлювався проти легалізації проституції в Україні.