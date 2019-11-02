Юрій Бойко: «Легалізація проституції – це намір зло назвати добром»

Священник УГКЦ, доктор богослов’я та патристичних наук Італійського Католицького університету, відомий львівський волонтер Юрій Бойко про легалізацію проституції в Україні:

«У теперішньому світі у різних країнах, у тому числі в Україні, побутує мода на легалізацію. Сам процес легалізації передбачає переведення чогось, що вважається ненормальним або кримінальним, з незаконної у законну сферу.

Таким чином існує ряд певних законодавчих ініціатив, які проштовхують легалізацію одностатевих «сімей», свободу самовизначення статі (чоловічої чи жіночої) та навіть канібалізм. Новини у ЗМІ про такого роду законодавчі ініціативи у різних країнах світу з’являються щоденно. І якщо колись таке навіть не допустили б до голосу, то зараз знаходяться прихильники легалізації різного роду явищ.

Коли поглянути на проблему з морально-етичної точки зору, то за цим стоїть спроба заспокоїти власне сумління, яке каже, що такі вчинки є злом і їх не слід робити.

Та коли йти таким шляхом, то в один момент через законодавчі ініціативи можна легалізувати все зло, яке існує у суспільстві, назвавши його добром. Таким чином затирається розмежування між добром і злом. І саме в цьому полягає обман диявола, який є такий давній, як розповідь про Адама і Єву.

Можна чинити різні спроби легалізації будь-чого, але вони рано чи пізно дадуть про себе знати. Бо зло ніколи не стане добром через його легалізацію. У природу зла вписана сутність зла так само, як у природу добра вписана сутність добра.

І щастя людини на землі полягає в тому, щоб вміти належним чином розрізняти добро від зла. Для цього Бог дав нам сумління, розум, волю, а також 10 Божих Заповідей, які носять не тільки християнський, але загальнолюдський характер. Вони є найкращою Конституцією, яка коли-небудь була придумана. Проте навіть існування цього найдосконалішого документу не зупиняє зла у світі. Але Заповіді є знаком спротиву, переділом, який допомагає нам чітко відрізнити межі добра і зла.

Для того, щоби розрізняти добро від зла, не потрібно бути віруючим. Треба просто мати сумління. Будьмо пильними!»