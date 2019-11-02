ОСТАННІ НОВИНИ

Юрій Бойко: «Легалізація проституції – це намір зло назвати добром»

Наталя Дуляба

|

Священник УГКЦ, доктор богослов’я та патристичних наук Італійського Католицького університету, відомий львівський волонтер Юрій Бойко про легалізацію проституції в Україні:

«У теперішньому світі у різних країнах, у тому числі в Україні, побутує мода на легалізацію. Сам процес легалізації передбачає переведення чогось, що вважається ненормальним або кримінальним, з незаконної у законну сферу.

Таким чином існує ряд певних законодавчих ініціатив, які проштовхують легалізацію одностатевих «сімей», свободу самовизначення статі (чоловічої чи жіночої) та навіть канібалізм. Новини у ЗМІ про такого роду законодавчі ініціативи у різних країнах світу з’являються щоденно. І якщо колись таке навіть не допустили б до голосу, то зараз знаходяться прихильники легалізації різного роду явищ.

Коли поглянути на проблему з морально-етичної точки зору, то за цим стоїть спроба заспокоїти власне сумління, яке каже, що такі вчинки є злом і їх не слід робити.

Та коли йти таким шляхом, то в один момент через законодавчі ініціативи можна легалізувати все зло, яке існує у суспільстві, назвавши його добром. Таким чином затирається розмежування між добром і злом. І саме в цьому полягає обман диявола, який є такий давній, як розповідь про Адама і Єву.

Можна чинити різні спроби легалізації будь-чого, але вони рано чи пізно дадуть про себе знати. Бо зло ніколи не стане добром через його легалізацію. У природу зла вписана сутність зла так само, як у природу добра вписана сутність добра.

І щастя людини на землі полягає в тому, щоб вміти належним чином розрізняти добро від зла. Для цього Бог дав нам сумління, розум, волю, а також 10 Божих Заповідей, які носять не тільки християнський, але загальнолюдський характер. Вони є найкращою Конституцією, яка коли-небудь була придумана. Проте навіть існування цього найдосконалішого документу не зупиняє зла у світі. Але Заповіді є знаком спротиву, переділом, який допомагає нам чітко відрізнити межі добра і зла.

Для того, щоби розрізняти добро від зла, не потрібно бути віруючим. Треба просто мати сумління. Будьмо пильними!»

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника
Ольга ФУЧИК
Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника

Протягом останніх років мільйони громадян,  серед яких молоді й активні мешканці наших західних областей, покидають домі...

33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на зимовий розклад виконання рейсів, згідно з яким зимова маршрутна мережа польоті...

(Не)безпечні новобуди Львова. Що ховається за огорожею будмайданчика?
Наталя ДУЛЯБА
(Не)безпечні новобуди Львова. Що ховається за огорожею будмайданчика?

Наприкінці вересня Львів сколихнула жахлива звістка: на Сихові на будівельному майданчику «Авалону» впав кран. Внаслідок...

Економічна безпека: звідки надходять гроші до бюджетів Львова й області
Анастасія ПИЖ
Економічна безпека: звідки надходять гроші до бюджетів Львова й області

Заснована ще у перші роки української незалежності торговельна мережа «АТБ» сьогодні стала лідером вітчизняного ритейлу ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...