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У Львові з початку року зафіксували 90 випадків домашнього насильства

Ольга Денисяка

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У Львові з початку року до мобільних груп поліції надійшло 90 звернень щодо вчинення домашнього насильства. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Зараз порушники перебувають під контролем поліції. Аби попередити рецидиви, правоохоронці проводять з ними профілактичну роботу. А постраждалі від домашнього насильства отримують юридичну та психологічну допомогу.

Окрім того, за фактами вчинення злочинів на побутовому ґрунті працівники територіальних підрозділів поліції відкрили п’ять кримінальних проваджень.

Усі 90 повідомлень щодо сімейних кривдників опрацьовані. За результатами перевірок поліцейські склали 32 протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені ст.173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) КУпАП, а також винесли 43 тимчасові заборонні приписи щодо кривдників.

Нагадаємо, у січні набув чинності закон, який посилює відповідальність за домашнє насильство і злочини на сексуальному ґрунті.

Для боротьби з домашнім насильством Львівська міська рада затвердила відповідну програму. У її межах протягом 2019-2020 років проводитимуть низку інформаційно-просвітницьких заходів, круглих столів, тренінгів щодо запобігання та протидії домашньому насильству.

Зазначимо, що у Львові працює дві мобільні групи поліції для негайного реагування на повідомлення мешканців про вчинення домашнього насильства.

Також у місті є мобільна бригада соціально-психологічної допомоги людям, які перебувають у кризовій ситуації і потребують екстреної допомоги, у тому числі й постраждалим від домашнього насильства. Детальніше про її роботу читайте тут.

Зараз благодійна організація «Фонд «Горіховий дім» облаштовує соціальний центр для постраждалих від домашнього насильства. Створення такого закладу ще навесні передбачила Львівська міськрада.

Львівський портал повідомляв, що з початку року Нацполіція зареєструвала 115 тисяч звернень щодо домашнього насильства та відкрила 1500 кримінальних проваджень за  цими фактами.

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