Садовий поскаржився в поліцію через перереєстрацію Львівської обласної клінічної лікарні

Нещодавно Львівська обласна клінічна лікарня змінила свою юридичну адресу зі Львова на місто Великий Любінь, що у Городоцькому районі. Відтак податок, який сплачує медзаклад, більше не надходить у повному обсязі до бюджету Львова. Через це мерія звернулася до ФДС та правоохоронних органів. Про це львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Через те, що Львівська обласна клінічна лікарня змінила свою юридичну адресу, податок на доходи фізичних осіб, який вона сплачує, тепер надходить не лише до бюджету міста, а йде й у Великий Любінь. Відтак у мерії скаржаться, що щомісяця тепер втрачають по 2 мільйони гривень.

«Є стаття 168 Податкового кодексу України, яка говорить, що податок на доходи фізичних осіб сплачуються за місцем здійснення господарської діяльності. Тому якщо працівники працюють у м. Львові і в тому населеному пункті, куди платник перейшов, то податок повинен сплачуватись пропорційно до того, де працюють робітники. Ми це контролюємо. Тому в цьому випадку ми скерували платнику листа, щоб він дотримувався вимог Податкового кодексу», – пояснив начальник управління податків і зборів з фізичних осіб ДФС Львівщини Володимир Коваль.

Як розповіли у юридичному департаменті, місто вже надіслало листи до ДФС, правоохоронних органів і керівництва лікарні щодо дотримання норм чинного законодавства та «виправлення ситуації, що склалась».

«По обласній лікарні, на мою думку, це є порушення. Це питання вартує для міста 2 мільйони гривень на місяць. Треба зупинити цю шахрайську схему. Цей прецедент пропустити не можна», – заявив міський голова Львова Андрій Садовий.

Також до міського голови надійшов лист від колективу лікарні, який засудив дії керівництва обласної клінічної лікарні, яка є комунальним закладом Львівської облради.

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Нагадаємо, процес перереєстрації Львівської обласної клінічної лікарні розпочався наприкінці червня. Тоді її гендиректор Михайло Гичка повідомив, що таке рішення прийняли, аби врятувати Великолюбінську лікарню від закриття та відкрити на її базі реабілітаційне відділення.

При цьому Гичка опублікував звернення нардепа Ярослава Дубневича щодо зміни юридичної адреси медзакладу. Сам Дубневич на цих позачергових парламентських виборах балотувався від округу №120, до якого входить Великий Любінь, і переміг.

Додамо також, що Михайло Гичку і братів Дубневичів пов’язують й родинні стосунки. Син Гички, Назар, одружений із донькою Богдана Дубневича.