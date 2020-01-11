Наркотрафік через Грушів: затриманого контрабандиста помістили під варту

Правоохоронці розповіли нові деталі справи щодо незаконного постачання нарковмісних таблеток через пункт пропуску на Львівщині. Затриманому із контрабандою прекурсорів 26-річному чоловіку оголосили підозру, суд уже обрав йому міру запобіжного заходу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ Львівщини.

Днями правоохоронці викрили підпільну схему постачання в Україну нарковмісних таблеток. Так, у пункті пропуску «Грушів» затримали 26-річного контрабандиста, який у своїй автівці намагався ввезти з Польщі понад 100 тисяч таблеток, що містять у своєму складі прекурсор «псевдоефедрин». За цінами «чорного» ринку їхня вартість становить понад 4 млн грн.

Згодом стало відомо, що щомісячний наркотрафік в Україну становив 300 тисяч пігулок. Їх нелегально постачали в нарколабораторії Київської, Рівненської, Харківської та Дніпропетровської областей. Збували наркотики через один із месенджерів по всій території країни.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 305 (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, вчинена організованою групою, а також якщо предметом контрабанди були наркотичні засоби, психотропні речовини, їхні аналоги чи прекурсори або фальсифіковані лікарські засоби в особливо великих розмірах) ККУ.

Затриманому зловмиснику оголосили підозру, суд вже обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії, встановлюється причетність інших осіб до організації наркотрафіку.

Додамо, що 10 січня в приміщенні Галицької митниці, що в центрі Львова, ДБР проводило обшуки. У межах якого саме кримінального провадження вони відбувались, наразі не відомо.

Втім у рішенні суду, який власне дав на це дозвіл, вказано, що обшуки проводили «з метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування та вилучення низки документів». Також правоохоронці мали вилучити мобільні картки, карти пам’яті, мобільні телефони та цифрові носії інформації, які належать очільнику Галицької митниці Володимиру Цабаку.