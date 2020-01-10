ДБР провело обшуки у будівлі Галицької митниці

Сьогодні, 10 січня, працівники ДБР провели слідчі дії та вилучення документів у приміщенні Галицької митниці, що за адресою вул. Костюшка, 1. Обшуки проводилися згідно з рішенням Печерського районного суду Києва, передає Leopolis.news.

Печерський районний суд Києва своїм рішенням постановив надати дозвіл прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві, на проведення обшуку в будівлі Галицької митниці Державної митної служби України за адресою вул. Костюшка, 1, Львів.

Видання зазначає, що обшук проводиться у рамках кримінального провадження «з метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування та вилучення низки документів». Також заплановано вилучити мобільні картки, карти пам’яті, мобільні телефони та цифрові носії інформації, які належать Цабаку Володимиру Ярославовичу.

Як повідомляв Львівський портал, Львівську, Івано-Франківську і Тернопільську митниці об’єднали в Галицьку.

Виконувачем обов’язків керівника Галицької митниці призначили Володимира Цабака.

Зазначимо, раніше він виконував обов’язки директора департаменту містобудування ЛМР. Крім цього, очолив управління капітального будівництва ЛОДА. Також був начальником Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові.

Володимр Цабак завершив Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність «Правознавство», кваліфікація юрист-спеціаліст.

Згідно із декларацією, Володимир Цабак володіє житловим будинком селі Ралівка Самбірського району, загальною площею 297,3 м2. Має земельною ділянкою також у селі Ралівка, загальна площа якої становить 800 м2.

Володимир Цабак володіє автомобілем Mercedes-Benz 312-D 1997 року випуску. Минулого року в Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові заробітна плата Володимира Цабака в загальному склала 452 286 гривень. Та зберігає 15 000 доларів готівки.