Керуватиме Галицькою митницею Володимир Цабак

Державна митна служба України розпочала реорганізацію регіональних митниць. Загалом замість 26 митниць в Україні буде 16.

Так, згідно із зразком наказу, який оприлюднений главою Державної митної служби Максимом Нефьодовим 11 листопада, Львівську, Івано-Франківську і Тернопільську митниці об’єднали в Галицьку.

( Натисніть на зображення для його збільшення / Фото: Facebook-сторінка Максима Нефьодова)

Сьогодні ж Максим Нефьодов повідомив, що на всі 16 митниць призначені виконуючі обов‘язків.

«Станом на ранок нарешті зареєстровані всі 16 митниць. Нагадую, це проміжна структура – з 26 робимо 16, а наступного року залишиться лише одна (але для цього ще треба зміни до закону, які вже в парламенті). Максимально форсуємо роботу, аби офіційно стартувати на самому початку грудня. Це або колишні керівники митниць, що ліквідовуються (які не ввійшли в перелік 16), заступники керівників, керівники митних постів, або працівники центрального апарату. Всі погодились на пониження по посаді, аби перейти як в.о., а не на тверді посади. Їх завдання – зареєструвати митниці, перевести тих людей, яких ми забираємо на свій човен, і стартувати роботу. Після цього розпочнемо конкурси на постійних керівників і заступників, запрошуємо всіх подаватись», – написав очільник ДМС.

Відтак Галицькою митницею керуватиме Володимир Цабак.

Зазначимо, раніше він виконував обов’язки директора департаменту містобудування ЛМР. Крім цього, очолив управління капітального будівництва ЛОДА. Також був начальником Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові.

Володимр Цабак завершив Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність «Правознавство», кваліфікація юрист-спеціаліст.

Згідно із декларацією, Володимир Цабак володіє житловим будинком селі Ралівка Самбірського району, загальною площею 297,3 м2. Має земельною ділянкою також у селі Ралівка, загальна площа якої становить 800 м2.

Володимир Цабак володіє автомобілем Mercedes-Benz 312-D 1997 року випуску. Минулого року в Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові заробітна плата Володимира Цабака в загальному склала 452 286 гривень. Та зберігає 15 000 доларів готівки.