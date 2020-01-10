На Львівщині затримали контрабандиста, який перевозив заборонені ліки

У середу, 8 січня, затримали 26-річного контрабандиста, який намагався автівкою ввезти із Польщі до України таблетки, що містять у своєму складі прекурсор «псевдоефедрин». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

Понад 107 тисяч таблеток зловмисник переховував у конструктивних порожнинах легкового автомобіля. Молодика затримано та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення – контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів.

Як наголошують у прокуратурі, до цього препарату встановлюються заходи контролю, а обіг таких пігулок є обмежений, оскільки вони віднесені до переліку наркотичних.

На даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Судове засідання відбудеться в п’ятницю, 10 січня, у Галицькому суді м. Львова. За вчинене фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 12 років з конфіскацією майна.