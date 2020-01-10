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На Львівщині СБУ блокувала канал ввезення нарковмісних таблеток з Європи

Ольга Денисяка

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На Львівщині СБУ блокувала діяльність угруповання, яке займалося контрабандним ввезенням великих партій наркомістких речовин із Європи. Із незаконно завезених прекурсорів ділки виготовляли психотропи та збували їх в Україні. Про це Львівсьокму порталу повідомили у пресслужбі СБУ.

 

«Щомісячний наркотрафік становив 300 тисяч заборонених пігулок. Синтез психотропів відбувався в нарколабораторіях у столичному регіоні, а також у Рівненській, Харківській та Дніпропетровській областях. Збували наркотики через один із месенджерів по всій території країни», – йдеться в повідомленні.

Служба затримала одного із співорганізаторів контрабанди наркотиків на пропускному пункті «Грушів» під час ввезення понад 100 тисяч наркомістких пігулок.

Заборонений «товар» він приховав у технологічних порожнинах автомобіля. Вартість вилучених речовин за цінами чорного ринку становить понад 4 мільйони. Йому оголошено про підозру у контрабанді.

Тривають заходи із притягнення до відповідальності інших учасників угруповання.

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