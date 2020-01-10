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Територію біля Львівського нафтомаслозаводу забудують ще одним житловим комплексом

Наталя Дуляба

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Вздовж вул. Промислової на території площею майже 1,5 га зведуть житлово-громадський комплекс, будівлі якого матимуть від 4 до 14 поверхів. Фактично він буде продовженням масштабної забудови колишнього Львівського нафтомаслозаводу, що розташований поруч. Про це йдеться в детальному плані території у районі вул. Г. Діаманда, вул. Равської, вул. Промислової, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Розроблений детальний план території (ДПТ) охоплює земельну ділянку площею 3,31 га, яка розташована між трамвайним депо №2 на вул. Промисловій, вул. Равською і територією колишнього Львівського нафтомаслозаводу. Ця зона не входить в історичний ареал Львова, однак межує із ним.

Сьогодні тут розташовані споруди магазину госптоварів «Молоток», майстерні, автомийки і складські приміщення 1950-х років, що перебувають у занедбаному стані. Відтак ці будівлі пропонують знести, на їхньому місці спорудити житлово-громадський комплекс.

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Під нове будівництво у проєкті передбачили майже половину всього ДПТ – 1,47 га. Зараз ця територія здебільшого належить до зони технопарків (КС-6), тож її хочуть перевести у зони житлового багатоквартирної забудови (Ж-3 і Ж-4), громадської діяльності та транспортної інфраструктури.

Сам майбутній житлово-громадський комплекс складатиметься зі зблокованих житлових будинків каскадного типу на 4, 6, 7, 8, 9 поверхів. Головним акцентом тут стане кутова 14-поверхова будівля, яка також буде житловою.

У комплексі збудують 361 квартиру, тож загалом тут будуть мешкати близько 1360 людей. На перших поверхах житлового комплексу знаходитимуться комерційні приміщення громадського призначення, також для потреб мешканців облаштують підземний паркінг на 240 машин.

Поруч, вздовж вул. Промислової, планують звести також 5-поверховий офісний центр із підземним паркінгом на 50 місць. Тут зможуть працювати близько 350 людей.

Водночас у розробленому ДТП передбачили ще й можливість будівництва поруч із офісами апартамент-готелю, який матиме близько 15 поверхів. Втім ця висота не є остаточною.

Заплановано, що у готелі буде 150 номерів та підземний паркінг на 184 машиномісця. Для потреб готелю також розглядається можливість облаштування трирівневого наземного паркінгу.

Зазначимо, що згаданий житлово-громадський комплекс фактично буде продовженням масштабної забудови території нафтомаслозаводу, що на вул. Б. Хмельницького. Тут на 4 га землі зведуть житлові будинки, офіси, готель, торгово-розважальними закладами, а також школу із дитсадком на 750 дітей. Цим проєктом займається компанія «Ріел», яка паралельно забудовує й колишній завод «Алмазінструмент», що неподалік нафтомаслозаводу.

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