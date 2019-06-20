Мерія дозволила розбудову території Львівського нафтомаслозаводу

У Львівській міській раді затвердили детальний план території у районі вул. Б. Хмельницького, вул. Промислової, вул. Равської, вул. Г. Діаманда та вул. Нафтової. Він передбачає забудову колишнього дослідного нафтомаслозаводу житлом, торгово-офісними комплексами та апартамент-готелем, один із корпусів якого матиме 17 поверхів. «За» відповідну ухвалу сьогодні, 20 червня, проголосували 46 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

Розроблений ДПТ охоплює ділянку площею 8 га, із яких майже 5,5 га – це територія Львівського дослідного нафтомаслозаводу, що вул. Б. Хмельницького, 207. Тут розташовані триповерхові приміщення заводу, зведені ще у 1950-х роках. Сьогодні їх не використовують за призначенням, адже будівлі є в незадовільному стані.

Відтак територію колишнього нафтомаслозаводу віддадуть під забудову, а для цього мерія змінила цільове та функціональне призначення земель.

Детальний план території передбачає зведення низки комплексів, зокрема:

адміністративно-офісна будівля на 8 поверхів та 3-поверховий наземний паркінг;

житловий комплекс (4, 8, 9, 10, 12 поверхів), який розрахований на 1360 нових мешканців;

4-поверхова школа-ліцей, суміщена з дитсадком;

комплекс апартамент-готелю з корпусами на 2, 11 та 17 поверхів;

3-поверховий адміністративно-офісний будинок на вул. Б. Хмельницького;

комплекс громадського призначення на 4-5 поверхів.

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Як вказано у проекті ДПТ, на земельній ділянці, яку планують забудувати, проводили санітарно-гігієнічні дослідження. Вони показали, що тут потрібно провести протирадіаційні заходи, оскільки виявлено перевищення рівня іонізуючого випромінювання. Щодо ґрунту та повітря, то жодних відхилень експерти не знайшли. Зараз процедуру оцінки впливу на довкілля завершили, а департамент екології і природних ресурсів ЛОДА дав позитивний висновок.

Також у ДПТ запланували будівництво нової вулиці, благоустрій та озеленення території. Термін реалізації проекту становить10 років, в тому числі перша черга – 3-7 років.

Додамо також, що дослідний нафтомаслозавод у Львові заснували ще у 1896 році. Тоді це була невелика Фабрика i рафiнерiя виробiв з нафти. У 1994 році заснували ВАТ «Львiвський дослiдний нафто маслозавод», працювати він перестав через несприятливу екологічну ситуацію.