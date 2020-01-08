Центр Львова планують з'єднати трамвайною колією з вулицею Мазепи

У Львові вул. Замарстинівську планують з’єднати з вул. Мазепи трамвайною колією. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий, цього року планують замовити проєктно-кошторисну документацію на реконструкцію вул. Замарстинівська із заміною інженерних мереж та прокладання трамвайної колії від вул. Торф’яна до вул. Мазепи.

«Якщо подивитися на схему електротранспорту Львова, то видно, що північний район міста – це район пр. Чорновола – вул. Липинського – вул. Богдана Хмельницького – він не достатньо покритий електротранспортом.

Тому ще минулого року міський голова Львова дав доручення передбачити можливість прокладання трамвайної лінії на вул. Замарстинівська. Відповідно, в існуючому проєкті реконструкції вул. Замарстинівська, від вул. Липинського до вул. Торф’яна, ми передбачили можливість продовження трамвайної колії. Таким чином, при продовженні ремонту вул. Замарстинівська ми зможемо досить легко прокласти трамвайні колії далі, в напрямку до вул. Мазепи. І це дасть можливість сполучити мікрорайон вул. Мазепи з центром швидким трамваєм. У цьому році ми плануємо замовити проєктно-кошторисну документацію на реконструкцію вул. Замарстинівська із заміною інженерних мереж та прокладанням трамвайної колії від вул. Торф’яна до вул. Мазепи», – зазначив посадовець.

Як повідомляв Львівський портал, на вулиці Замарстинівській рух транспорту планують 16 січня. Хоча раніше у мерії Львова обіцяли відновити рух трамваїв на вулиці Замарстинівській до 6 січня.

Зауважимо, що найближчим часом у Львові може подорожчати проїзд в електротранспорті. Так, у Львові збираються запровадити різну вартість проїзного квитка залежно від місця його придбання: квиток, який львів’яни купуватимуть безпосередньо у водія, коштуватиме 7 гривень, у кіосках та онлайн-білет – 6 гривень.

Додамо, що громадський діяч та політик Ігор Васюник переконаний, що у Львові цілком реально впровадити безкоштовний транспорт, адже 110 міст світу повністю скасували оплату за проїзд в громадському транспорті.