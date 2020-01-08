ПЦУ запустить додаток для мобільних телефонів «Моя церква»

Православна церква України активно присутня у соціальних мережах, а незабаром з’явиться додаток ПЦУ для мобільних телефонів. Про це в програмі на Громадському радіо повідомив речник Київської митрополії ПЦУ, архієпископ Євстратій.

Зокрема, він зауважив, що додаток можливо буде встановити на пристроях, які працюють на операційних системах IOS і Android.

«Це додаток «Моя церква», де можна буде знайти найбільш затребувану інформацію. Наприклад, щодо календаря, чи найближчої парафії, храму ПЦУ. Чи інші питання, які виникають у зв’язку із церковним життям, і які можна розв’язати через засоби сучасної комунікації», — зазначив архієпископ.

Як повідомляв Львівський портал, у Києві 15 грудня 2018 року на Об’єднавчому соборі створили Православну церкву України. Об’єднавчий собор обрав главу Української помісної православної церкви. Ним став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній.

5 січня 2019 року у Стамбулі відбулося підписання Томоса про автокефалію Православної Церкви в Україні. А 6 січня – урочиста церемонія вручення підписаного Томосу предстоятелю УПЦ митрополиту Епіфанію.

7 січня митрополит Епіфаній і тодішній президент України Петро Порошенко принесли сувій Томосу на Різдвяну літургію в Софійський собор у Києві.