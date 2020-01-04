Обвал даху монастиря капуцинів в Олеську: у ЛОДА «переводять стрілки» на керівництво галереї

Заступник голови Львівської ОДА Юрій Холод зазначив, що облдержадміністрація не відповідає за діяльність попередньої влади та фактично «перевів стрілки» на адміністрацію галереї, заявивши, що вона почала роботи на пам‘ятці без дозволу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Вчора, 3 січня, обвалилась частина даху колишнього костелу капуцинів, що зараз використовується як фондосховище Львівської галереї мистецтв. Муроване склепіння витримало, тому музейні експонати не пошкоджені і люди не постраждали.

Львівська галерея мистецтв звинуватила облдержадміністрацію у небажанні передати пам’ятку Міністерству культури та в бездіяльності при аварійній ситуації впродовж 10 років.

Своєю чергою у Львівській обладміністрації повідомили, що не відповідатимуть за діяльність попередньої влади, а охоронний договір від 2012 року зобов’язує Львівську галерею мистецтв, утримувати пам’ятку в належному стані, проводити наукові дослідження, виготовляти проектно-кошторисну документацію та реставрувати будівлю.

«У Галереї мистецтв, як підтверджують в департаменті архітектури та містобудування Львівської ОДА, немає відповідного дозволу на проведення реставраційних робіт, протиаварійних робіт чи реконструкції, що є кримінальним правопорушенням. Це також означає, що нема технічного проекту організації робіт і відповідного нагляду за їх проведенням, дотримання техніки безпеки і охорони праці робітників на цьому об’єкті, – повідомлять в ЛОДА

У Львівській обладміністрації також додали, що надалі оцінку цим діям керівництва галереї і ситуації, яка сталася, мають дати відповідні органи.

Згодом у Львівській галереї мистецтв повідомили, що сьогодні зранку в Олеському фондосховищі відбулася робоча зустріч, на якій були присутні заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Юрій Холод та представники Буської районної державної адміністрації та керівництво галереї.

«Наші спільні майнові питання тепер будуть врегульовуватись на іншому рівні і з новими відповідальними особами. Обидві сторони – ЛОДА і Галерея – констатують порозуміння на цьому етапі. 9 січня очікується остаточне рішення відповідної комісії про відновлення даху на фондосховищі», – зазначили в галереї.

Як писав Львівський портал, Лариса Возницька, яка свого часу очолювала Львівську галерею мистецтв, заявляла, що з часу відкриття музею-заповідника «Олеський замок» минуло 45 років і найбільшою проблема є затікання даху фондосховищ музею.

Також колишній голова Львівської ОДА Маркіян Мальський зазначав, що працює над тим, щоб «примагнітити» увагу держави до замків Львівщини.

Нагадаємо, у березні цього року Львівська облрада передала у державну власність Олеський, Золочівський та Підгорецький замки, а також оборонну вежу у селі П’ятничани.

Раніше Львівський портал неодноразово писав про скандал довкола ймовірної «комуналізації» замків області. Зокрема, ми публікували матеріал «Возницький перевернеться в могилі? На Львівщині назріває скандал навколо долі історичних замків», де мовиться про загрозу знищення цих пам’яток у зв’язку із можливою передачею їх у власність територіальних громад області. Однак згодом від ідеї передачі замків громадам відмовилися.

Згодом облрада виділила 120 тисяч на проведення заходів з приватизації майна обласної комунальної власності в частині виготовлення технічної документації для загаданих замків.

Додамо, що ініціативу з передачі замків Львівщини в комунальну власність назвали ймовірною оборудкою, також виникають побоювання стосовного того, що згодом ці об’єкти можуть перетворитися на готелі і ресторани.

Також за участі представника Міністерства культури було проведено круглий стіл щодо долі замків Львівщини, але консенсусу в цій ситуації досягнути не вдалося. Детальніше про це читайте у матеріалі «Епопея із «комуналізацією» замків Львівщини триває. Пам’ятки із землями підуть у руки держави чи забудовників?». Після кількох спроб «комуналізувати» замки на сесіях облради питання «заглохло».

Фото: Галерея мистецтв