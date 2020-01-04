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В Олесько обвалилась частина даху фондосховища Львівської галереї мистецтв

Ольга Денисяка

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Вчора, 3 січня, в смт. Олесько обвалилась частина даху фондосховища Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького, що є пам’яткою архітектури національного значення. Про це повідомили у Львівській національній галереї мистецтв, передає Львівський портал.

 

Фондосховище використовується переважно для скульптур. Під час обвалу ніхто не постраждав, а всі музейні предмети вдалось зберегти.

У галереї зазначають, що більше десяти років Львівська облдержадміністрація не передає будівлю цього фондосховища галереї до її органу управління, а Міністерство культури, молоді та спорту не може фінансувати протиаварійні та реставраційні роботи згідно бюджетного законодавства. Обласна ж адміністрація, на балансі якої є будівля, не ремонтує її, не реставрує і відмовчується після десятків звернень та пропозицій галереї.

«Ми зініціювали створення комісії, яка ще в липні 2019 винесла висновки стосовно загрозливого стану даху, чітко розписала рекомендації. В комісії були представники Галереї, представники ЛОДА та представник Державної служби надзвичайних ситуацій. Ключову частину рекомендацій комісії, яку належало зробити ЛОДА як балансоутримувачу (розробка проектно-кошторисної документації, ремонтно-реставраційні роботи) не виконано з невідомих для нас причин», – йдеться в повідомлені.

Також у галереї впевнені, що у Львівській облдержадміністрації свідомо гальмують рішення з передачі музеїв  у підпорядкування Міністерству культури, молоді та спорту.

«Тепер справа не тільки у гальмуванні інтелектуально-естетичного розвитку наших підрозділів та у стримуванні туристичного прогресу регіону. Тепер йде до загрози «травмування та загибелі працівників, безповоротної втрати творів мистецтва, що зберігаються у фондосховищі, втрати пам’ятки архітектури державного значення». Такий висновок зробили після візуального обстеження даху костелу Йосипа та келій монастиря Капуцинів ще у липні 2012 року»,– додають у галереї.

Фото: Галерея мистецтв, Сергій Грудень

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