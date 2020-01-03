В Україні від грипу помер чоловік

В Україні від вірусу грипу типу А помер чоловік. Це підтвердили лабораторні дослідження. Про це Львівському порталу повідомили у персслужбі Центру громадського здоров’я МОЗ.
Чоловік захворів 20 грудня 2019 року. Однак, незважаючи на проведені реанімаційні заходи, 31 грудня 2019 хворий помер.
Загалом з початку епідсезону госпіталізовано 53 527 осіб, із них 79% діти. З початку жовтня проти грипу вакциновано 227 417 осіб.
У Центрі громадського здоров’я нагадують, що найкраща профілактика грипу – щорічна вакцинація. Імунізація зменшує ймовірність захворіти на грип та ризики серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті від захворювання.
Грип має симптоми, подібні до ознак ГРВІ, але набагато небезпечніші. Симптоми грипу:
- раптовий початок хвороби;
- головний біль;
- ломота у м’язах та суглобах;
- біль у горлі;
- підвищення температури тіла до 38 °С і більше;
- кашель;
- в окремих випадках – блювота і пронос.
Як можна заразитися:
- передається повітряно-краплинним;
- внаслідок тісного контакту (перебування на відстані близько 2 м).
За перших симптомів обов`язково звертайтеся до сімейного лікаря. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я.
Зазначимо, що на Львівщині зареєстрували першого хворого на грип Н3N2 наприкінці жовтня
Нагадаємо, протягом епідсезону 2019/2020 в Україні циркулюватимуть чотири штами грипу. Детальніше про те, як захиститися від грипу та ГРВІ, читайте за посиланням.
Фото: ЦГЗ
Ольга Денисяка