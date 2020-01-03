В Україні від грипу помер чоловік

В Україні від вірусу грипу типу А помер чоловік. Це підтвердили лабораторні дослідження. Про це Львівському порталу повідомили у персслужбі Центру громадського здоров’я МОЗ.

Чоловік захворів 20 грудня 2019 року. Однак, незважаючи на проведені реанімаційні заходи, 31 грудня 2019 хворий помер.

Загалом з початку епідсезону госпіталізовано 53 527 осіб, із них 79% діти. З початку жовтня проти грипу вакциновано 227 417 осіб.

У Центрі громадського здоров’я нагадують, що найкраща профілактика грипу – щорічна вакцинація. Імунізація зменшує ймовірність захворіти на грип та ризики серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті від захворювання.

Грип має симптоми, подібні до ознак ГРВІ, але набагато небезпечніші. Симптоми грипу:

раптовий початок хвороби;

головний біль;

ломота у м’язах та суглобах;

біль у горлі;

підвищення температури тіла до 38 °С і більше;

кашель;

в окремих випадках – блювота і пронос.

Як можна заразитися:

передається повітряно-краплинним;

внаслідок тісного контакту (перебування на відстані близько 2 м).

За перших симптомів обов`язково звертайтеся до сімейного лікаря. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я.

Зазначимо, що на Львівщині зареєстрували першого хворого на грип Н3N2 наприкінці жовтня

Нагадаємо, протягом епідсезону 2019/2020 в Україні циркулюватимуть чотири штами грипу. Детальніше про те, як захиститися від грипу та ГРВІ, читайте за посиланням.

Фото: ЦГЗ