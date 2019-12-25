Облрада створила комісію щодо ситуації з опалювальним сезоном у Новому Роздолі та Новояворівську

Львівська обласна рада під час сесійного засідання 24 грудня прийняла рішення створити тимчасову контрольну комісію щодо врегулювання ситуації, що склалася навколо забезпечення теплопостачанням Нового Роздолу та Новояворівська. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Ініціював відповідний проєкт рішення депутат Володимир Гірняк.

В обговоренні Олег Домчак наголосив, що створення цієї комісії вже не є актуальним.

«Це чисто політичний піар окремих політичних сил та депутатів, які хочуть привернути до себе увагу», – констатував він, закликавши не ставити це питання на голосування і не голосувати за нього.

Депутати таки прийняли рішення створити тимчасову контрольну комісію, включивши до неї по одному представнику від кожної фракції.

Як відомо, ще на початку вересня депутати Львівської облради зверталися до прем’єра та АРМА щодо критичної ситуації із запуском опалювального сезону в Новому Роздолі та Новояворівську.

Згодом через загрозу зриву опалювального сезону у двох містах на Львівщині оголосили надзвичайну ситуацію. У знак протесту мешканці Новояворівська 10 листопада перекрили міжнародну трасу.

Через критичну ситуацію із опалювальним сезоном мер Нового Роздолу Андрій Мелешко подав у відставку. Згодом стало відомо, що він таки пішов на лікарняний.

Через зрив опалювального сезону на Львівщину нещодавно приїжджав прем’єр Олексій Гончарук. Під час візиту він заявив, що компанія «Гарант Енерго М» має понести покарання за те, що 60 тисяч людей у Новому Роздолі та Новояворівську могли залишитись без тепла взимку.

15 листопада на офіційному сайті АРМА з’явилася інформація про те, що у Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ з’явився новий управитель – ТОВ «Нафтогаз Тепло», що входить в групу компаній «Нафтогаз України». Обидві теплоелектростанції «Нафтогаз Тепло» обслуговуватиме впродовж 36 місяців.

Також ми інформували, що довгоочікуваний опалювальний сезон у Новояворівську розпочався 21 листопада, в Новому Роздолі виникли проблеми через прориви у мережі.

Нагадаємо, ще початку 2018 року у Львові затримали службовців Новояворівської ТЕЦ (ТОВ «Енергія-Новояворівськ»), Новороздільської ТЕЦ (ТОВ «Енергія-Новий Розділ») і ТОВ «Енергія». Їх підозрюють у заволодінні 300 млн кубометрів природного газу на понад 1,4 млрд грн. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є нардепи від БПП Ярослав і Богдан Дубневичі.

Згодом Новояворівську й Новороздільську ТЕЦ заарештували і передали Національному агентству з питань виявлення, розшуку і управління активів, одержаних внаслідок корупційних та інших злочинів (АРМА). Остання визначила для них нового управителя – «Гарант Енерго М».

Після цього у Новояворівську і Новому Роздолі був зрив опалювального сезону, із ТЕЦ масово звільнялися працівники. Як бачимо, у 2019 році ситуація з опалювальним сезоном повторилася.