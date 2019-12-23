Відома мережа книгарень попереджає про нову систему просування російської книги в Україні

Відома всеукраїнська мережа книгарень «Є» заявила про загрозу нової російської окупації книжкового ринку. Зокрема, попереджають про нову система просування російської книги в Україні, яка спрямована на витіснення україномовного продукту. Про це йдеться у заяві книгарні «Є», яка розміщена на їх сторінці у Facebook.

Як йдеться у заяві, спершу питання щодо нової окупації українського книжкового ринку з боку Росії піднімали засновниця «Моєї Книжкової полиці» Наталія Моспан та письменник Валерій Ананьєв.

Зокрема, Наталія Моспан зазначила, що видавництво «Моя книжкова полиця» більше не продаватиме своїх видань у книгарні Yakaboo. Окільки вважає, що що компанія стала «амбасадором російської культурної експансії в Україні».

«Я не здатна прийняти та вибачити той факт, що мій бізнес-партнер – найбільший та найвпливовіший книжковий інтернет-оператор в Україні став амбасадором російської культурної експансії в Україні і ввозить книги з ворожої території. Всі кричали, що Видавництво Старого Лева продало ворожій країні свій продукт, проте Yakaboo купив, купує і продовжує купувати в окупанта. А український книжковий ринок тим часом, тупцяє на місці, провалюючись, через відсутність зростання при тому, що кількість класних, неймовірних, вражаючих, надзвичайних, дивовижних видань зростає. Зумієте почути відповідь, куди йдуть наші гроші?! Видавництво «Моя книжкова полиця» йде з Yakaboo, адже в умовах війни ми повинні знати хто є хто, хто з ким та за кого», – написала на своїй Facebook-сторінці Наталія Моспан.

У книгарні «Є» нагадують, що до початку російсько-української війни існувала штучно створена ситуація, коли російська книга домінувала в Україні завдяки контролю над більшістю книжкових мереж та тотальному демпінгу з боку Росії. Вони стверджують, що з початком війни роками налагоджена система просування російського продукту в Україну дала збій.

Як йдеться у заяві мережі книгарень, станом на 2019 рік розвиток українського книжкового ринку практично загальмувався. І, на їх думку, основна причина це те, що «сформувалася нова система просування російської книги в Україні, спрямована на витіснення україномовного продукту».

«Не секрет, що відтепер головним каналом промоції російської книги є найбільший інтернет-магазин України. Читача, який уже звик читати українською, знову «русифіковують» введенням і активною промоцією російськомовних аналогів українських книг, спокушаючи знижками та акціями на користь російського варіанта. Немає сумніву в тому, що держава-агресор, як і раніше, знаходитиме можливість субсидувати російським видавцям та їхнім філіям в Україні проведення такої демпінгової політики. Проблемою є й те, що на сьогодні українські видавництва ще не настільки потужні, щоб повною мірою конкурувати з російськими видавництвами (менші наклади, висока вартість прав, а в результаті — вища собівартість книг, ніж у російських видавництв та їхніх філій в Україні)», – мовиться у заяві книгарні «Є».

Також наголошується, що сьогодні ще є можливість не дозволити зруйнувати український книжковий ринок. Але в цих умовах важлива позиція національних видавництв і, звісно, держави.

«Українські видавці заради свого ж виживання повинні відмежуватися від каналів просування книжкового «русского мира». Видавці, які заради уявної хвилинної вигоди роблять ставку на співпрацю з подібними структурами, легітимізують діяльність таких структур в очах суспільства і державної влади, нехтуючи своїми стратегічними інтересами та інтересами українці», – зазначається в тексті заяви.

Крім цього, книгарня «Є» закликала українські видавництва зайняти чітку позицію неспівпраці з каналами просування книжкового «русского мира» в Україну. А також зі свого боку пообіцяли сприяти у розвитку і промоції тих видавництв, які не підтримують канали просування російських книг в Україну.

«Ми будемо змушені радикально переглядати відносини з тими видавництвами (аж до повного припинення співпраці), які намагатимуться всидіти на двох стільцях: на словах декларуючи патріотичну місію, а на ділі сприяючи знищенню українського книжкового ринку. Нашу позицію щодо таких видавництв будемо робити максимально публічною.

Закликаємо українських видавців ще професійніше і швидше наповнювати ринок українськими книгами, щоб, зокрема, новинки українською мовою з’являлись максимально швидко, принаймні, не пізніше виходу друком російськомовних аналогів», – додають у книгарні «Є».