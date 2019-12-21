У Нотр-Дамі вперше з часів Великої французької революції не буде різдвяної меси

У Соборі Паризької Богоматері через квітневу пожежу цьогоріч вперше з часів Великої французької революції не проводитимуть різдвяну службу. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на AP.

«Це перший раз з часів Французької революції, коли не буде ніякої опівнічної меси (в Нотр-Дамі)», – сказав настоятель собору Патрік Шове.

Він сказав, що навіть у важкі часи Першої світової війни собор не відмовлявся від проведення різдвяних мес. Під час Другої світової війни, коли Париж перебував під нацистською окупацією, за словами настоятеля, також «не було жодних проблем».

Шове зазначив, що, наскільки йому відомо, собор був закритий тільки на Різдво в період після 1789 року, коли антикатолицькі французькі революціонери перетворили пам’ятку в «храм розуму».

За даними агентства, цьогорічну різдвяну службу перенесено в Сен-Жермен-л’Осерруа – середньовічну церкву Парижа поблизу Лувру.

До цієї церкви перенесуть певні елементи собору, зокрема, знамениту готичну скульптуру Богоматері з немовлям Ісусом на руках, яка дивом уціліла після пожежі.

Нагадаємо, пожежа у Соборі Паризької Богоматері спалахнула ввечері 15 квітня. Пожежникам вдалося зберегти 850-річну головну кам’яну споруду готичної будівлі, включаючи дві її вежі, але шпиль і дах повністю згоріли і обвалилися.

Із палаючого Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати частину святинь, в тому числі терновий вінець Ісуса Христа.

Упродовж доби після пожежі на реконструкцію собору зібрали 700 мільйонів доларів. Здебільшого це пожертви бізнесменів та підприємств.

Додамо, що після трагедії Львівський портал здійснив журналістську «ревізію» в найвеличніших релігійних спорудах Львова, які також є визначними пам’ятками архітектури: Архикатедральному соборі святого Юра, Храмі Святих Верховних Апостолів Петра і Павла, Церкві святих Ольги та Єлизавети та Церкві Успіння Пресвятої Богородиці. Насамперед ми перевірили, чи готові храми нашого міста до екстреної надзвичайної ситуації. Детальніше читайте у матеріалі: «Евакуаційні захристя Львова».