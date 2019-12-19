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Населення в Україні продовжує суттєво скорочуватися

Ольга Денисяка

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Упродовж січня-жовтня цього року чисельність населення в Україні скоротилася на 212,5 тис. осіб, передає УНН.

 

Так, чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою на 1 листопада 2019 року, становила 41 млн 940,7 тисяч осіб. Упродовж січня–жовтня чисельність населення зменшилася на 212,5 тисяч осіб.

Природне скорочення населення в Україні за 10 місяців цього року становило 224,5 тис. осіб, водночас міграційний приріст населення за цей період сягнув 12 тис. осіб.

Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 54 живонароджені.

Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Дані щодо природного та міграційного рухів населення сформовані на основі наявних адміністративних даних без урахування тимчасово окупованої території АРК, Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, в грудні в Україні розпочали пробний перепис населення – підготовчий етап до проведення Всеукраїнського перепису населення 2020 року.

Як повідомляв Львівський портал, у 2020 році було заплановане проведення всеукраїнського перепису населення. У чому його особливості – читайте за посиланням.

Також ми інформували про те, що уряд збирався протестувати технологію перепису населення через гаджети – смартфони або планшети – в грудні поточного року.

Бюджет здійснення перепису населення згідно з проєктом Держслужби статистики складає 5 мільярдів гривень.

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