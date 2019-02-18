Львів закупить півсотні «електронівських» тролейбусів

Львів придбає 50 нових тролейбусів місцевого виробника. Так, ЛКП «Львівелектротранс» підписав контракт з консорціумом у складі ТзОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Електронтранс» і ПАТ «Концерн-Електрон» про поставку 50 нових 12-ти метрових низькопідлогових тролейбусів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Підписання відбулося сьогодні, 18 лютого, в рамках кредитної угоди з ЄБРР щодо реалізації проекту модернізації громадського тролейбусного транспорту, якою передбачено придбання 50 нових тролейбусів, реконструкція тролейбусної контактної мережі та двох депо, розташованих на вул. Промисловій (трамвайне депо) і вул. Тролейбусній (тролейбусне депо).

Минулого тижня Європейський банк реконструкції та розвитку підтвердив, що консорціум у складі ТзОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Електронтранс» (Україна) і ПАТ «Концерн-Електрон» (Україна) є переможцем у тендері по проекту «Модернізація громадського тролейбусного транспорту м. Львова, тобто є переможцями на поставку 50 тролейбусів для ЛКП «Львівелектротранс».

Як відзначив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий, всі тендерні процедури на придбання нових тролейбусів розпочалися з вересня минулого року, хоча підготовка до тендеру тривала більше року. Проектом передбачено придбання 50 тролейбусів, реконструкція тролейбусної контактної мережі та двох депо, розташованих на вул. Промисловій (трамвайне депо) і вул. Тролейбусній (тролейбусне депо).

«В історії Львова ще не було такого прецеденту, коли місто одночасно купувало 50 тролейбусів. Це значна подія для Львова, адже відповідно до стратегії розвитку міста до 2020 р, ми плануємо оновити на 70% рухомий склад ЛКП «Львівелектротранс». Сьогоднішній контракт — це рух в напрямку реалізації цієї стратегії, це перехід на інший рівень якості електротранспорту і підтримка екологічного транспорту», – додав Андрій Білий.

Як наголосила керівник реалізації проектів МФО ЛКП «Львівелектротранс» Ірина Іванишин, тендер на закупівлю 50 нових тролейбусів відбувався за правилами Європейського банку реконструкції та розвитку, який не надає жодних переваг національному виробнику.

«Потрібно віддати належне тому, що консорціум «Електрон» і «Електронтранс» на високому рівні підготували тендерну документацію та запропонували найкращу ціну, яка дозволила їм виграти міжнародний конкурс. Отож через півроку ми маємо отримаємо перших 10 тролейбусів. Тривалість контракту 44 тижні від дати отримання авансового платежу постачальником», – повідомила Ірина Іванишин.

Керівник ЛКП «Львівелектротранс» Вячеслав Кокошко, назвав підписання контракту епохальною і знаковою подією, адже 50 нових тролейбусів підприємство отримає цього року – коли відзначає своє 125-річчя.

Нагадаємо, співпраця Львова з «Електронтранс» розпочалася у 2013 році — замовленням першого низько підлогового трамвая. Наступний аналогічний трамвай місто замовило у 2014 р, а у 2015 році місто отримало від «Електрону» електробус.

Найбільше і різнопланове замовлення ми отримали від Львова у 2016 році. А саме 10 тролейбусів, 9 трамваїв, які було замовлено спеціально для Сихівського напрямку, та замовлення на автобуси, які місто повністю отримало у 2017 році. У 2018 році – 50 автобусів. Загалом за останні 5 років Львів замовив у «Електронтрансу» 135 одиниць транспорту: 10 тролейбусів, 9 трамваї, 1 електробус та 105 автобусів – 50 з них замовлено минулого року.

Також минулого року Львів придбали 30 берлінських трамваїв. А цього року планує придбати ще 10 нових трамваїв та 100 автобусів.