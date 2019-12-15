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У Львові 31-річний яворівчанин отруївся чадним газом

Наталя Дуляба

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У будинку №7 на вул. Васильківського, що у Франківському районі Львова, отруївся чадним газом 31-річний мешканець Яворова. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

Інцидент стався в суботу вранці, 14 грудня. У житловому будинку на вул. Васильківського, 7 у квартирі на першому поверсі чадним газом отруївся 31-річний чоловік, мешканець Яворова.

Його у середньому стані важкості госпіталізували в обласну клінічну лікарню. Наразі всі деталі події встановлюються.

Нагадаємо, із початку 2019 року на Львівщині чадним газом отруїлись вже більше 200 людей, 9 із них загинули. Найбільше від чадного газу страждають саме у Львові, адже тут загинули вже 8 осіб.

Через масові отруєння чадним газом у Львові ще торік взялись проводити позапланові перевірки житлових будинків. Але мешканці не впускали комунальників і газовиків у свої квартири, тому термін проведення таких обстежень продовжили.

Відтак фахівці нагадують мешканцям Львівщини: у будинках із пічним опаленням обов’язково потрібно регулярно прочищати вентиляційний канал, аби там була відповідна тяга і гази виходили в атмосферу. Запаливши піч чи п’єц, не можна «намертво» зачиняти всі вікна і двері, у приміщення має йти приток повітря.

А найкращий спосіб не отруїтися чадним газом – встановити сигналізатор загазованості, який відразу сповіщатиме про витік. Такий прилад можна придбати у будь-якому магазині із будівельними товарами, а також замовити через Інтернет за кілька сотень гривень.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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