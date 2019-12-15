Перша річниця Православної церкви України у фото

Сьогодні, 15 грудня, Православна церква України відзначає свою першу річницю з дня офіційного заснування. З цієї нагоди у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі відбулась урочиста Божественна літургія, фото якої опублікували на офіційній сторінці ПЦУ у Facebook, передає Львівський портал.

Святкову літургію очолив Предстоятель ПЦУ Митрополит Епіфаній, також участь у ній взяли єпископи та духовенство Православної Церкви зі всієї України.

На святкування також прибули екзархи з Константинополя, які минулого року брали участь у Соборі, а також митрополит Еммануїл Галльський, який очолив цю історичну подію.

У своєму слові він передав вітання від Вселенського Патріарха Варфоломія та пригадав, що ж відбулось торік у цей день: «Рівно рік тому серце кожного з нас забилося частіше. Забилося у ритмі тривожного очікування, надії, історії. Серце кожного з нас очікувало з нетерпінням на велике чудо. І Господь сподобив нас стати його свідками. Свідками чуда, ім’я котрому – Православна церква України».

Під час служби Епіфаній зауважив, що найпершим його завданням на чолі єдиної Православної церкви України було зміцнити її фундамент та зберегти внутрішню єдність.

«Минув рік. Чи справляюся я з цим завданням? Вважаю, що так… Ми й нині проходимо певний період випробувань… Попри усі перешкоди чи виклики, як внутрішні, так і зовнішні, ми мусимо втриматися разом», – сказав Митрополит Епіфаній.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року у Києві відбувся Об’єднавчий Собор, на якому створили Православну церкву України. Він проходив у храмі Святої Софії – Премудрості Божої. Очолював дійство представник Вселенського патріархату митрополит Галльський Еммануїл.

Під час Собору єпископи та духовенство ухвалили Статут Православної церкви України, а також таємним голосуванням обрали главу Церкви – Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

У цей день тисячі українців вийшли на Софійську площу та чекали на оголошення рішення Об’єднавчого Собору.

5 січня 2019 року у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію Православної церкви в Україні. 6 січня документ урочисто передали Предстоятелю ПЦУ Митрополиту Епіфанію.

Вже 7 січня, на саме Різдво, Епіфаній і президент України Петро Порошенко принесли сувій Томосу на святкову літургію в Софійський собор у Києві.

Фото: ПЦУ