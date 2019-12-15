Епіфаній анонсував приїзд в Україну Патріарха Варфоломія

Предстоятель ПЦУ Митрополит Епіфаній заявив, що найближчим часом в Україну завітає Вселенський Патріарх Варфоломій. Про це пише УП, передає Львівський портал.

Сьогодні, 15 грудня, під час літургії з нагоди першої річниці створення Православної церкви Украни Митрополит Епіфаній анонсував візит Патріарха Варфоломія. Втім конкретної дати приїзду глава ПЦУ не вказав.

Разом із тим Епіфаній зауважив, що найпершим його завданням на чолі єдиної Української Православної Церкви було зміцнити фундамент УПЦ та зберегти внутрішню єдність.

«Минув рік. Чи справляюся я з цим завданням? Вважаю, що так… Ми й нині проходимо певний період випробувань… Попри усі перешкоди чи виклики, як внутрішні, так і зовнішні, ми мусимо втриматися разом», – сказав Митрополит Епіфаній.

Він також подякував Патріарху Варфоломію, а також усім причетним до визнання незалежності помісної православної церкви.

«Святкуючи перший ювілей, першу річницю (ПЦУ – ред.) ми не повинні забувати про жертви, які покладені протягом століть та в часи вже нашої новітньої історії, не маємо права їх забути, для нас вони є справжніми новітніми героями», – додав Епіфаній.

Як повідомляв Львівський портал, рівно рік тому, 15 грудня 2018 року, у Києві відбувся Об’єднавчий Собор, на якому створили Православну церкву України. Тож сьогодні ПЦУ святкує свою першу річницю.

А вчора, 14 грудня, у митрополичих палатах національного заповідника «Софія Київська» відбувся перший Архієрейський собор ПЦУ. Під час нього Митрополит Епіфаній повідомив про юридичну ліквідацію організацій «Київська патріархія УПЦ КП» та «Патріархія УАПЦ».

Додамо, що менш ніж за рік до Православної церкви України приєдналися 7000 парафій.