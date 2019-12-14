Львівська ОДА готується до перемовин із перевізниками через їхню відмову возити пільговиків

Вже в понеділок, 16 грудня, у Львівській ОДА запланована зустріч із представниками автотранспортних підприємств, які здійснюють приміські та міжміські пасажирські перевезення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Із перевізниками має зустрітися заступник голови Львівської ОДА Тарас Грень, аби обговорити безкоштовний проїзд пільгових категорій населення.

«Щороку Львівська ОДА та перевізники укладають меморандум, у якому зазначають перелік пільговиих категорій, які можуть їздити в обласних маршрутках безкоштовно. У 2019 році їздити безкоштовно на міжміських, приміських та міських маршрутах Львівської області можуть п’ять пільгових категорій: учасники бойових дій, бійці-добровольці АТО, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих, а також особи з інвалідністю 1-ої групи по зору та супроводжуючі особи», – наголошують у ЛОДА.

Нагадаємо, нещодавно перевізники заявили, що з 1 січня перестануть безкоштовно возити пільговиків у маршрутках приміського і міжміського сполучення на Львівщині. Причиною цього, за їхніми словами, є недостатнє фінансування компенсацій з бюджет області, тож переводять усі стрілки на Львівську обласну раду.

Додамо, що витрати перевізників за пільгові перевезення на міжміських і приміських маршрутах покриває Львівська облрада, а на внутрішньорайонних – безпосередньо місцеві органи влади.

У бюджеті Львівщини на 2020 рік на компенсацію за пільговий проїзд передбачили загалом лише 3 млн грн. Із них 1,5 млн грн підуть на компенсацію саме автомобільним транспортом загального користування.