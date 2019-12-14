Епіфаній розповів, коли в Україні перенесуть святкування Різдва

Православна церква України допускає перенесення дати святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня, коли більшість вірян підтримає такий крок. Про це сьогодні, 14 грудня, заявив Предстоятель ПЦУ Митрополит Епіфаній, пише Укрінформ.

«Дата – це не догма. Але зараз ми бачимо, що не всі підтримують цю ідею (перенесення святкування Різдва, – ред.). Особливо це стосується Західного регіону. Тому ми й надалі будемо вести просвітницьку роботу і коли побачимо, що абсолютна більшість православних християн готові до зміни календаря, тоді ми проведемо календарну реформу. А зараз, оскільки ми тільки “встаємо на ноги” вже як єдина церква, то ми не можемо вносити на порядок денний ті питання, які не мають консенсусу», – розповів Епіфаній.

Також він додав, що Православна церква України готова до втілення певних реформ, які стосуються обрядовості, а також до зміни самого підходу спілкування з молоддю.

Зазначимо, що згідно з окремими опитуваннями, які проводили у Львові, близько 70% мешканців позитивно оцінили ініціативу перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня.

Як повідомляв Львівський портал, сьогодні у митрополичих палатах національного заповідника «Софія Київська» відбувається Архієрейський собор ПЦУ. Під час нього Митрополит Епіфаній також повідомив про юридичну ліквідацію організацій «Київська патріархія УПЦ КП» та «Патріархія УАПЦ».

Нагадаємо, що практично рік тому, 15 грудня 2018 року, на Об’єднавчому соборі створили Православну церкву України. Її очолив митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Менш ніж за рік до Православної церкви України приєдналися 7000 парафій.