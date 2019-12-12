70% опитаних львів’ян не проти святкувати Різдво 25 грудня

70% опитаних львів’ян позитивно оцінили ініціативу перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня. Про це сьогодні, 12 грудня, під час сесії Львівської міської ради повідомила депутатка Юлія Гвоздович, передає кореспондент Львівського порталу.

На думку депутатки, зі здобуттям незалежності Україна задекларувала вектор розвитку у європейському напрямку і таким чином розірвала минулі зв’язки з Радянським Союзом. Зараз, у час російсько-української війни на Донбасі, українцям необхідно боротися й на рівні культурних сенсів та ідей. Саме тому, на думку Юлії Гвоздович, нині є актуальним повернення до святкування Різдва 25 грудня.

«У 2017 році Верховна Рада України прийняла закон, згідно з яким 25 грудня стало офіційним вихідним днем. Наступним кроком для відновлення культурного та духовного воз’єднання зі світом стане не лише утвердження українськими церквами єдиної дати святкування Різдва, а й зміна традиційних святкувань українським суспільством іншої дати Різдва відповідно до правильного календаря», – наголосила депутатка.

Водночас вона зауважила, що Українська Галицька Партія провела власне соціологічне дослідження, яке продемонструвало, що 70% опитаних львів’ян позитивно ставляться до поступового перенесення святкування Різдва на 25 грудня.

«Також ми зібрали понад 30 000 підписів львів’ян, галичан, які готові святкувати Різдво саме 25 грудня, а святвечір – 24 грудня», – додала Юлія Гвоздович.

Відтак у підтримку ініціативи щодо перенесення відзначення Різдва, Гвоздович запропонувала міському голові Львова Андрію Садовому почати цьогоріч усі святкування до 25 грудня, а традиційного дідуха встановити 24 грудня.

Зазначимо, дідуха у Львові зазвичай встановлюють напередодні Різдва 6 січня.

Як повідомляв Львівський портал, глава Православної церкви України Митрополит Епіфаній нещодавно заявив, що ПЦУ не проти зміни церковного календаря і дати святкування Різдва. Втім, на його думку, це питання наразі не на часі.