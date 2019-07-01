На продажі комунального майна Львів заробив майже 160 мільйонів гривень

Упродовж 2019 року управління комунальної власності Львівської міської ради забезпечило фактичні надходження від приватизації комунального майна у розмірі 189 млн. 611 тис. грн, з них 158 млн грн скеровано до міського бюджету, та 31,6 млн грн — до державного бюджету. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

Загальна площа приміщень, які продані у 2019 році, становить 2 981 кв. м, що складає 0,85% від площі нежитлових приміщень, які є в оренді.

Найбільші об’єкти, які продані протягом 2019 року, це:

— нежитлові приміщення 2-го, 3-го, 4-го поверхів та мансарди, загальною площею 449,7 кв. м на вул. Шевській, 10. Продано за 27 млн грн;

— нежитлові приміщення підвалу, першого та другого поверхів, загальною площею 481,10 кв. м на пл. Ринок, 38. Продано за 56,6 млн грн;

— нежитлові приміщення підвалу, першого поверху та антресолі, загальною площею 246,90 кв. м на пл. Ринок, 37. Продано за 45,6 млн грн;

— нежитлові приміщення напівпідвалу та першого поверху загальною площею 144,7 кв. м на вул. Глибокій, 5. Відчужено за 3,6 млн грн;

— нежитлова будівля загальною площею 189,7 кв. м на вул. Підміській, 16. Відчужено за 3 млн грн.

В аукціоні нежитлових приміщень першого поверху загальною площею 87,5 кв. м на вул. Городоцькій, 72 брало участь 6 учасників. Внаслідок торгів ціна об’єкту зросла з 2 167 032 грн до 3 900 001 грн, тобто ціну продажу збільшено більше ніж на 1,7 млн грн.

Також ціну продажу збільшено на 3,3 млн грн під час електронних торгів за нежитлові приміщення загальною площею 85,3 кв. м на пл. Ринок, 40. Цей об’єкт продано 19 березня 2019 року за 6 млн грн.

Як повідомляв Львівський портал, продавати майно через електронні торги в системі Prozorro у Львові почали у червні 2018 року. Відтоді місто на цьому заробило вже 292 мільйони гривень.

Торік за продажем комунального майна у системі Prozorro Львів посів перше місце серед українських міст, заробивши 138 млн грн. Цього року найдорожчим об’єктом, який продала міська рада, стала кам’яниця на площі Ринок, 38. Цю нерухомість придбала новостворена київська фірма за 56 млн грн.

Втім незабаром міська рада планує побити свій рекорд із продажу елітного майна у центрі Львова. Вже наприкінці липня відбудеться аукціон, на якому продаватимуть чергове приміщення площею майже 1000 кв м на площі Ринок. Його стартова ціна складає майже 95 мільйонів гривень.