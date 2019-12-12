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«Підняти хоча б до 80 тисяч». Міністр юстиції пригрозив відставкою через низьку зарплату

Соломія Головіна

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Міністр юстиції Денис Малюська розповів, що як держслужбовець кілька місяців отримував 16 тисяч зарплати, і лише за останній місяць отримав близько 29 тис. грн зарплати з урахуванням надбавок і премій. Однак, і ця сума міністра не влаштовує. Про це повідомляє DT.ua.

 

За словами міністра, його родині доводиться економити, оскільки вказаних коштів не вистачає. І раніше щомісячні витрати міністра становили приблизно 100 тис. грн.

«Якщо зарплата не підвищиться хоча б до 80 тисяч грн – надовго мене не вистачить. Менше – це не довготривала історія працевлаштування. Четверо дітей, це вимагає коштів», – підкреслив міністр.

Кабмін готовий підняти зарплату, адже це також є важливим сигналом для міжнародних інвесторів.

«Так, звичайно. Є консенсус всередині уряду. І більше того, навіть міжнародні інвестори, які вкладають кошти в Україні, постійно нас про це запитують. Адже розуміють, що уряд, який отримує мізерну заробітну плату, живе за рахунок чогось іншого. Це можуть бути тільки хабарі або додаткові неформальні витрати під якісь зобов’язання. Ми так не працюємо. Відповідно, у нас немає іншого виходу, крім як підвищити заробітну плату», – підсумував Малюська.

Як повідомляв Львівський портал, Кабмін ухвалив законопроєкт, яким пропонується підвищити прожитковий мінімум до 4200 гривень.

Додамо, що з грудня в Україні зріс прожитковий мінімум: тепер він становить 2102 гривні для працездатних (було 2007), 1638 для осіб, які втратили працездатність (було 1564), 1779 для дітей, у віці до 6 років (було 1699) та 2218 для дітей із 6 до 18 років (було 2118).

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