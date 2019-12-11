Кабмін ухвалив законопроєкт, яким пропонується підвищити прожитковий мінімум до 4200 гривень

Уряд схвалив законопроєкт, який дозволить у подальшому підвищити прожитковий мінімум, за попередніми розрахунками – до 4200 грн на місяць. Про це повідомляє «Урядовий портал».

При цьому зазначається, що це дозволить підвищити доходи найменш забезпечених громадян без автоматичного збільшення ставок державного мита, платежів, штрафів та інших фінансових показників.

«Раніше кожне підвищення прожиткового мінімуму додавало кошти не лише тим, хто їх потребував. Підвищення автоматично збільшувало державні платежі, штрафи, плату за певні види державних послуг тощо. Скасуванням цієї архаїчної радянської норми дозволить нарешті розпочати справжню боротьбу з бідністю в Україні», – коментує рішення прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Як повідомляв Львівський портал, із грудня в Україні зріс прожитковий мінімум: тепер він становить 2102 гривні для працездатних (було 2007), 1638 для осіб, які втратили працездатність (було 1564), 1779 для дітей, у віці до 6 років (було 1699) та 2218 для дітей із 6 до 18 років (було 2118).

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що прожитковий мінімум для українців повинен збільшуватися та стати реальним, при цьому він додав, що йде мова про 4200-4300 гривень.