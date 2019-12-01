В Україні від сьогодні зростає мінімальна пенсія

В Україні з 1 грудня зросли прожитковий мінімум і мінімальна пенсія. Про це повідомляє «Укрінформ».

Тепер прожитковий мінімум становить 2102 гривні для працездатних (було 2007), 1638 для осіб, які втратили працездатність (було 1564), 1779 для дітей, у віці до 6 років (було 1699) та 2218 для дітей із 6 до 18 років (було 2118).

Підвищення прожиткового мінімуму приведе до перерахунку пенсій для 11 мільйонів пенсіонерів. За інформацією Пенсійного фонду, тепер розмір мінімальної пенсії для осіб, які втратили працездатність, буде підвищено з 1564 грн до 1638 грн. Розмір максимальної пенсії зросте на 740 грн і становитиме 16 380 грн.

Крім того, в Україні з 1 грудня зросте максимальний розмір допомоги з безробіття – до 8408 гривень (4 прожиткові мінімуми).

Також збільшаться і різні соціальні виплати, наприклад, мінімальний розмір аліментів для дітей до шести років виросте – з 849,5 до 889,5 грн, а для дітей від шести до 18 років – з 1059 до 1109 грн.