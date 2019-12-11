Мешканці Львівщини стали більше хворіти на ГРВІ

Протягом минулого тижня, 2-8 грудня, на Львівщині зросла кількість хворих на ГРВІ. Так, вірус «підхопили» більше 9 000 людей, майже 57% із них – діти. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі МОЗ України.

На гострі респіраторні інфекції в області за минулий тиждень захворіли 9 407 осіб, що на 831 випадок більше, ніж попереднього тижня. Майже 57% із них – це діти до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становить 374,6 при епідемічному порозі 439,6.

Натомість у Львові за останні сім днів захворіли 2 792 людини, тоді як попереднього тижня – 2 383 особи. 46% серед хворих – це діти віком до 17 років. Інтенсивний показник зараз становить 363,0.

Із діагнозом «ГРВІ» до лікарень минулого тижня госпіталізували 114 мешканців Львівщини, 76 із них – діти.

Медики нагадують, що найкращий спосіб вберегтися від грипу – вакцинація. Цього епідсезону на Львівщину завезли дві вакцини дві вакцини: «Ваксигрип», виробництва Франції (Санофі Пастер) та «Джі Сі Флю» виробництва Кореї (Грін Кросс Корпорейшн).

«Одне щеплення захищає упродовж усього сезону грипу від найбільш розповсюджених та небезпечних штамів. Вакцинуватись бажано всім, але життєво важливо і першочергово треба щепитися особам із груп ризику: людям із хронічними захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, нирок, обміну речовин, особам віком більше 65 років, дітям, персоналу медичних закладів та вагітним», – наголошують лікарі.

Зазначимо, що наприкінці жовтня на Львівщині зареєстрували першого хворого на грип Н3N2.

Нагадаємо, протягом епідсезону 2019/2020 в Україні циркулюватимуть чотири штами грипу. Детальніше про те, як захиститися від грипу та ГРВІ, читайте за посиланням.