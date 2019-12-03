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На Львівщині зростає рівень захворюваності на ГРВІ

Наталя Дуляба

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Протягом минулого тижня, 25 листопада – 1 грудня, на Львівщині зросла кількість хворих на ГРВІ. Так, вірус «підхопили» більше 8500 людей, майже 60% із них – діти. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі МОЗ України.

 

На гострі респіраторні інфекції в області за минулий тиждень захворіли 8 576 осіб, що на 267 випадків більше, ніж попереднього тижня. Майже 60% із них – це діти до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становить 341,5 при епідемічному порозі 439,6.

Натомість у Львові за останні сім днів захворіли 2 383 людини, тоді як попереднього тижня –2 308 осіб. Більше ніж половина хворих – це діти віком до 17 років. Інтенсивний показник зараз становить 309,9.

Із діагнозом «ГРВІ» до лікарень минулого тижня госпіталізували 86 мешканців Львівщини, 68 із них – діти.

Медики нагадують, що найкращий спосіб вберегтися від грипу – вакцинація. Цього епідсезону на Львівщину завезли дві вакцини дві вакцини: «Ваксигрип», виробництва Франції (Санофі Пастер) та «Джі Сі Флю» виробництва Кореї (Грін Кросс Корпорейшн).

«Одне щеплення захищає упродовж усього сезону грипу від найбільш розповсюджених та небезпечних штамів. Вакцинуватись бажано всім, але життєво важливо і першочергово треба щепитися особам із груп ризику: людям із хронічними захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, нирок, обміну речовин, особам віком більше 65 років, дітям, персоналу медичних закладів та вагітним», – наголошують лікарі.

Зазначимо, що наприкінці жовтня на Львівщині зареєстрували першого хворого на грип Н3N2.

Нагадаємо, протягом епідсезону 2019/2020 в Україні циркулюватимуть чотири штами грипу. Детальніше про те, як захиститися від грипу та ГРВІ, читайте за посиланням.

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