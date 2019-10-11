Зеленський анонсував збільшення прожиткового мінімуму у 2020 році

Президент Володимир Зеленський заявив, що у 2020 році прожитковий мінімум повинен збільшуватися та стати реальним. Про це він повідомив під час пресмарафону 10 жовтня, передає Громадське.

«Він повинен стати реальним. Не пам’ятаю, на яку кінцеву цифру вийде уряд, але реальний мінімум прожитковий приблизно 4200-4300 гривень за сьогоднішнім курсом», — зазначив Зеленський.

З липня 2019 року прожитковий мінімум на одну особу становить 1936 гривень. Для дітей віком до 6 років — 1699 гривень, для дітей від 6 до 18 років — 2118 гривень, для працездатних осіб — 2007 гривень, для осіб, які втратили працездатність — 1564 гривень.

Фото: сайт президента