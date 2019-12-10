У Львові взялися за перевірки будмайданчиків на дотримання техніки безпеки

У Львові розпочали масові ревізії будівельних майданчиків на безпечність. Загалом планують проінспектувати близько 150-ти місць забудов. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як зазначають у мерії, перший виїзд новоствореної комісії відбувся у понеділок, 9 грудня. Так, проінспектували будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул. Замарстинівська, 170 («Грінвіль парк»). Наразі тут працюють два баштові крани, ще кілька автомобільних кранів, а також інша будівельна техніка, зокрема бульдозери й трактори.

Як повідомили представники генпідрядника, на будові є ще 15 підрядних організацій, одночасно на майданчику працює близько 150 людей.

За словами заступника начальника управління Головного управління держпраці у Львівській області Івана Мечержака, ризиків, які би несли явну загрозу травмуванню будівельників, під час короткої візуальної інспекції не зафіксували. Утім є низка дрібніших порушень.

«На будівельному майданчику важлива кожна дрібниця, навіть відсутність спецодягу. Якщо нема спецодягу — значить нема взуття, а взуття має бути таке, щоб людина не проколола собі ногу, зі вставками металічними. На майданчику все повинно враховуватись», — зазначив Іван Мечержак.

Відтак результатами виїзду складуть протокол з усіма зауваженнями і передадуть його забудовникові, аби той міг усунути всі порушення.

«За результатами огляду будівельного майданчика «Грінвіль парк», є певні зауваження — відсутність огороджувальних конструкцій на певних секціях будинків — на горішніх поверхах, також у частині неналежного складування будівельних матеріалів та будівельного сміття, є також зауваження щодо відсутності приватних засобів захисту від пилу, від шуму для осіб, які займаються знесенням споруд і дробленням будматеріалів», — повідомив в.о. начальника Інспекції ДАБК м. Львова Теодозій Денисяк.

Відомо, що у планах комісії проінспектувати всі будмайданчики Львова, де триває активне будівництво, мають до кінця березня наступного року.

Причиною масових перевірок будівельних майданчиків у місті стало те, що у четвер, 26 вересня, на Сихові на супермаркет «Арсен» впав кран, який працював на території будівництва компанії «Авалон». Важка техніка обвалилась на приміщення складу, постраждала 46-річна кранівниця, її госпіталізували у лікарню. За цим фактом поліція відкрила кримінальну справу.

Нагадаємо, Львівський портал з’ясовував, як стежать будівельні компанії за технікою безпеки на об’єкті і що роблять, якщо їхні працівники все-таки отримують виробничі травми. Детальніше про це, читайте у матеріалі: «(Не)безпечні новобуди Львова. Що ховається за огорожею будмайданчика?».

Фото: ЛМР