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На Сихові будівельний кран впав на супермаркет

Соломія Головіна

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На проспекті Червоної Калини у Львові на території будівництва компанії «Авалон» впав кран. Його конструкція обвалилася на приміщення супермаркету «Арсен». Цю інформацію підтвердили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

 

Як водночас поінформували у пресслужбі Львівської міської ради, внаслідок цього постраждала кранівниця.

«Постраждалу водія з крану ще не витягнули. Вона жива. Її затисло, тому викликали спеціалізовану машину, щоб зафіксувати кабіну крана та провести вивільнення постраждалої. Кран упав на складські приміщення «Арсену», тобто це господарські приміщення, де відбувається підвіз товару. Тому більше ніхто не постраждав», – повідомив заступник голови Сихівської РА Володимир Івасюк.

Фото: Facebook/Ігор Зінкевич, ДСНС Львівщини

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