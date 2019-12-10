Мінінфраструктури не планує передавати аеропорт «Львів» в концесію місту

Міністерство інфраструктури України не планує передавати аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького в концесію міста. Про це в інтерв’ю Data.ua розповів глава Мінінфраструктури Владислав Криклій.

«Я собі важко уявляю концесію міста. Місто пропонувало безкоштовно передати. А навіщо державі безкоштовно передавати місту аеропорт, який нормально розвивається? Аеропорт і так забезпечує чималу кількість туристів, які приїжджають до Львова, залишають там гроші, і завдяки цьому розвивається економіка Львова та регіону», – говорить він.

За словами міністра, також в концесію планують передати аеропорти Херсона, Запоріжжя і Чернівців

«Ми вивчаємо можливість концесії. У нас 4 аеропорти: Херсон, Запоріжжя, Чернівці та Львів, коли у нас буде попереднє техніко-економічного обґрунтування, ми будемо розуміти, що робити далі», – говорить він.

Нагадаємо, нещодавно міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького може стати повноцінним інтермодальним транспортним хабом.

Нагадаємо, що відразу біля аеропорт «Львів» компанія-інвестор із Польщі планує збудувати вантажний термінал.

Також поруч із аеропортом збираються звести готель та конгрес-хол. За попередніми даними, готель має бути всесвітньо відомої мережі Hilton.

Нещодавно Львівський портал інформував, що двомільйонним пасажиром аеропорту «Львів» став 4-місячний хлопчик.