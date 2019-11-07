Біля аеропорту «Львів» поляки збудують вантажний термінал

Інвестор із Польщі збудує біля Міжнародного аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького новий вантажний термінал. Відповідний меморандум сьогодні, 7 листопада, компанія підписала із Львівською ОДА. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі облдержадміністрації.

Під час зустрічі голова Львівської ОДА Маркіян Мальський запропонував інвестору на розгляд потенційні земельні ділянки для будівництва терміналу, а також узгодив із ним шляхи подальшої співпраці у реалізації проєкту.

«Ми давно і досить успішно займаємось будівництвом об’єктів складської та індустріально-офісної нерухомості. Гарантуємо, що вантажний термінал, який ми збудуємо, відповідатиме світовим стандартам», – запевнив представник компанії-інвестора.

Наступним кроком буде підготовка дорожньої карти щодо будівництва вантажного терміналу.

Підписаний меморандум передбачає, що обидві сторони будуть залучати міжнародні фінансові інститути у розвиток авіаційної інфраструктури Львівщини, розвиватимуть вантажні авіаперевезення та впроваджуватимуть високоякісні технології під час будівництва вантажного терміналу.

Нагадаємо, біля аеропорту «Львів» також збираються будувати готель та конгрес-хол. За попередніми даними, готель має бути всесвітньо відомої мережі Hilton.