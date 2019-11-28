Міністр інфраструкутри заявив, що львівський аеропорт може стати повноцінним інтермодальним транспортним хабом

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького може стати повноцінним інтермодальним транспортним хабом. Про це він сказав сьогодні, 28 листопада, під час брифінгу з журналістами, передає кореспондент Львівського порталу.

«Нещодавно ми вітали двомільйонного пасажира у львівському аеропорту. Дуже сподіваємося, що не тільки пасажироперевезення, але й лоукостери будуть приходити у аеропорт «Львів». Ми маємо багато зустрічей з цього приводу. Також плануємо, щоб розвивалися вантажоперевезення у львівському аеропорту. І взагалі він може стати повноцінним інтермодальним транспортним хабом, який дасть змогу об’єднати багато сполучень: залізницю, дорогу та авіацію. І це дійсно буде зручно, впершу чергу для бізнесу з точки зору поставки різноманітної груп товарів», — сказав Владислав Криклій.

Нагадаємо, що відразу біля аеропорт «Львів» компанія-інвестор із Польщі планує збудувати вантажний термінал.

Також поруч із аеропортом збираються звести готель та конгрес-хол. За попередніми даними, готель має бути всесвітньо відомої мережі Hilton.

Нещодавно Львівський портал інформував, що двомільйонним пасажиром аеропорту «Львів» став 4-місячний хлопчик.