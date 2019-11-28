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Міністр інфраструкутри заявив, що львівський аеропорт може стати повноцінним інтермодальним транспортним хабом

Вероніка Рой

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Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького може стати повноцінним інтермодальним транспортним хабом. Про це він сказав сьогодні, 28 листопада, під час брифінгу з журналістами, передає кореспондент Львівського порталу.

 

«Нещодавно ми вітали двомільйонного пасажира у львівському аеропорту. Дуже сподіваємося, що не тільки пасажироперевезення, але й лоукостери будуть приходити у аеропорт «Львів». Ми маємо багато зустрічей з цього приводу. Також плануємо, щоб розвивалися вантажоперевезення у львівському аеропорту. І взагалі він може стати повноцінним інтермодальним транспортним хабом, який дасть змогу об’єднати багато сполучень: залізницю, дорогу та авіацію. І це дійсно буде зручно, впершу чергу  для бізнесу з точки зору поставки різноманітної  груп товарів», — сказав Владислав Криклій.

Нагадаємо, що відразу біля аеропорт «Львів» компанія-інвестор із Польщі планує збудувати вантажний термінал.

Також поруч із аеропортом збираються звести готель та конгрес-хол. За попередніми даними, готель має бути всесвітньо відомої мережі Hilton.

Нещодавно Львівський портал інформував, що двомільйонним пасажиром аеропорту «Львів» став 4-місячний хлопчик.

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