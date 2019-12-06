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День української хустки. Мешканців Львівщини закликають долучитися до флешмобу

Наталя Дуляба

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Група громадських діячів, акторів та успішних жінок ініціювала запровадження Всесвітнього дня української хустки. Його пропонують відзначати щороку 7 грудня. З цієї нагоди у мережі запустили цілий флешмоб #УкраїнськаХустка. Його вже офіційно підтримала перша громада на Львівщині й закликала долучитися інших мешканців області. Про це повідомляє Львівський портал.

 

Введення такого свята на державному рівні ініціювали вінницькі активісти. Вони переконані, що День української хустки сприятиме збереженню та відродженню українських традицій.

Також таким чином хочуть започаткувати ще одне масштабне свято в Україні як, наприклад, День вишиванки.

Відтак усіх українок закликають робити світлини з хусткою та публікувати у соцмережах із хештегом #УкраїнськаХустка.

До такої акції вже долучилась громада Підберізцівської ОТГ (Пустомитівський район) й опублікувала на своїй сторінці у Facebook відповідну світлину.

«А ми вже сьогодні [6 грудня] красуємося в найколоритнішому українському жіночому атрибуті. Всіх закликаємо долучитися до флешмобу і викласти фото з хусткою під хештегом #УкраїнськаХустка. Носіть українське!», – йдеться у повідомленні громади.

Зазначимо, що з давніх-давен хустка для українців була символом жіночності, вірності й кохання, а також оберегом. Дівчата та жінки носили її протягом усього року. При цьому хустина була обов’язковим головним убором заміжньої жінки.

Також хустка була маркером соціального стану жінки: молодиці носили білі або яскраві хустки, старші жінки – темні, вдови – чорні. Водночас хустина свідчила й про рівень достатку родини, адже заможні жінки носили хустки із дорогих тканин, бідні – із дешевших.

Хустину використовували й у різних обрядах, зокрема весільних. Найпопулярніший – покриття голови нареченої хусткою. Це символізувало вихід із дівоцтва та початок заміжнього життя. Ця традиція, до речі, збереглася в Україні й донині.

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