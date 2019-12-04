Через масові «замінування» у Львові правоохоронцям довелось евакуйовувати майже 6000 людей

У вівторок, 3 грудня, на електронну пошту поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування низки об’єктів у Львові. Серед них – школи, садочки, лікарні, готелі, торгово-розважальні центри та житлові будинки. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Про замінування анонім повідомив правоохоронців о 16:25 год. За його словами, вибухівка була закладена в 11 лікарнях, всіх школах і садочках Львова, 9 готелях, 13 ТРЦ і супермаркетах, а також у 37 житлових будинках.

На місцях працювали вибухотехніки, кінологи, правоохоронці та фахівці інших спецслужб. Із торгових центрів і супермаркетів евакуювали майже 6000 людей. Пошукові роботи на об’єктах тривали майже до 22:00 год., жодних вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

Наразі поліцейські встановлюють особу псевдомінера.

Зазначимо, що згідно з Кримінальним кодексом України надане завідомо неправдиве повідомлення про замінування об’єкта передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 6 років.

Як раніше повідомляв Львівський портал, станом на липень на Львівщині поліцейські відкрили 47 кримінальних справ через псевдозамінування. Також МВС пропонувало правоохоронцям спершу перевіряти повідомлення про замінування на фейковість.