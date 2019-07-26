За пів року на Львівщині відкрили майже 50 кримінальних справ через «замінування»

Протягом першого півріччя на Львівщині відкрили 47 кримінальних справ щодо неправдивих повідомлень про замінування. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

«Викликають тривогу факти погроз вчинення терористичних актів та замінувань, розкриття яких потребує значної затрати засобів та людських ресурсів. Такі факти створюють постійну напругу в суспільстві», – наголосив прокурор області Юрій Квятківський.

При цьому у прокуратурі зазначили, що у першому півріччі цього року задокументовано 23 злочини, пов’язані з погрозами вчинення терористичних актів, що більше ніж у 7 разів від аналогічного періоду минулого року (3). У підсумку Львівська область посіла 5 місце у державі після Донецької (239), Луганської (157), Харківської (74) та Дніпропетровської (26) областей за кількістю таких фактів.

Окрім цього, упродовж першого півріччя цього року підрозділами поліції розпочато 47 кримінальних проваджень за фактами неправдивих повідомлень про замінування (ст.259 КК України), зокрема, приміщень закладів охорони здоров’я і освіти, бізнесцентрів, готелів, вокзалів тощо.

Інструкцію про те, як діяти, якщо ви опинилися у «замінованому» приміщенні, або поблизу нього, читайте у матеріалі Львівського порталу «Обережно, замінування! Від злого жарту до реальної загрози».