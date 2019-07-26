ОСТАННІ НОВИНИ

За пів року на Львівщині відкрили майже 50 кримінальних справ через «замінування»

Соломія Головіна

|

Протягом першого півріччя на Львівщині відкрили 47 кримінальних справ щодо неправдивих повідомлень про замінування. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

 

«Викликають тривогу факти погроз вчинення терористичних актів та замінувань, розкриття яких потребує значної затрати засобів та людських ресурсів. Такі факти створюють постійну напругу в суспільстві», – наголосив прокурор області Юрій Квятківський.

При цьому у прокуратурі зазначили, що у першому півріччі цього року задокументовано 23 злочини, пов’язані з погрозами вчинення терористичних актів, що більше ніж у 7 разів від аналогічного періоду минулого року (3). У підсумку Львівська область посіла 5 місце у державі після Донецької (239), Луганської (157), Харківської (74) та Дніпропетровської (26) областей за кількістю таких фактів.

Окрім цього, упродовж першого півріччя цього року підрозділами поліції розпочато 47 кримінальних проваджень за фактами неправдивих повідомлень про замінування (ст.259 КК України), зокрема, приміщень закладів охорони здоров’я і освіти, бізнесцентрів, готелів, вокзалів тощо.

Інструкцію про те, як діяти, якщо ви опинилися у «замінованому» приміщенні, або поблизу нього, читайте у матеріалі Львівського порталу «Обережно, замінування! Від злого жарту до реальної загрози».

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати
Ігор ВАСЮНИК
Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати

Ніколи стільки не брешуть, як під час війни,  після полювання і до виборів. Отто фон Бісмарк   Вибори депутат...

Місія «стати нардепом». Хто хоче потрапити у Верховну Раду від Львівщини?
Наталя ДУЛЯБА
Місія «стати нардепом». Хто хоче потрапити у Верховну Раду від Львівщини?

Вже цієї неділі, 21 липня, в Україні відбудуться дострокові вибори до Верховної Ради. Потрапити у новий парламент хочуть...

Співаки, ексрегіонал та борець із лікарською халатністю: хто хоче стати нардепом від 126 округу?
Наталя ДУЛЯБА
Співаки, ексрегіонал та борець із лікарською халатністю: хто хоче стати нардепом від 126 округу?

В одномандатному виборчому окрузі №126, який охоплює Стрий, Моршин, а також Жидачівський і Стрийський райони, назбиралос...

Округ № 125. «Виборча рулетка» на 15 кандидатів
Соломія ГОЛОВІНА
Округ № 125. «Виборча рулетка» на 15 кандидатів

Продовжуємо знайомити читачів з кандидатами-мажоритарниками. Цього разу Львівський портал пропонує до Вашої уваги коротк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...