Зі Львова – у Барселону, Батумі та Бургас. SkyUp відкрив продаж квитків на три нові рейси

Сьогодні, 3 грудня, український лоукостер SkyUp Airlines відкриває продаж квитків на напрямки літнього сезону зі Львова до Батумі, Барселони та Бургаса. Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.

Зазначимо, раніше авіакомпанія SkyUp Airlines анонсувала, що у літньому сезоні 2020 року почне виконувати чотири нові рейси зі Львова. Зокрема, мова йшла про міста Іракліон (Греці), Батумі (Грузія), Бургас (Болгарія) і Барселону (Іспанія). Однак розкладу рейсів зі Львова до міста Іракліон на сайті не розміщено.

Таким чином рейс зі Львова до Батумі виконуватиметься з 29 травня 2020 щовівторка і щоп’ятниці. Вартість квитків – 1 629 грн.

Рейс Львів – Барселона буде виконуватися з 29 травня 2020 щовівторка і щоп’ятниці. Вартість квитків становить від 1 941 грн.

Щодо рейсу Львів – Бургас, то він здійснюватиметься по середах і суботах щодесять днів з 3 червня по 5 вересня 2020. Вартість квитків стартує від 1 270 грн.

Нагадаємо, авіакомпанія SkyUp почала виконання регулярних рейсів з аеропорту «Львів» 17 жовтня, відразу відкривши три напрямки: Київ (Бориспіль), Харків та Прагу. Перший рейс у Шарджу було здійснено 26 жовтня. Днем раніше авіакомпанія почала базування свого літака на львівському летовищі. А 9 листопада відбулося урочисте відкриття рейс у Париж (Бове). Також 25 листопада авіакомпанія SkyUp запустила рейси зі Львова до Тель-Авіва (Ізраїль).

Довідка

SkyUp Airlines — національний український авіаперевізник, лоукост, який розпочав свої польоти 21 травня 2018 року. Базується SkyUp в аеропорту «Бориспіль». Основні напрямки — Близький Схід, Північна Африка, Східна та Південна Європа.