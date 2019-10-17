Аеропорт «Львів» отримав нові авіасполучення

Сьогодні, 17 жовтня, з аеропорту «Львів» компанія SkyUp Airlines здійснила перший регулярний авіарейс до Праги. Також лоукостер запускає новий внутрішній рейс, який сполучить Львів із Харковом. Про це під час пресконференції повідомив генеральний директор SkyUp Євгеній Хайнацький, передає кореспондент Львівського порталу.

Як повідомляється, 17 жовтня авіаперевізник SkyUp розпочинає польоти відразу за трьома напрямками зі Львова: до Києва, Праги та Харкова.

Наповненням рейсів авіаперевізник задоволений. До прикладу, заповнення першого рейсу до Праги становило понад 90%. Зокрема, до Праги вилетіли 186 пасажирів, а до Львова прибуло близько 160 осіб.

Вже із листопада рейси до Києва здійснюватимуться чотири рази на тиждень: у понеділок, вівторок, п’ятницю та в неділю. Вартість квитка стартує від 509 грн в один бік.

Рейс Львів–Прага відбуватимуться по четвергах та неділях за ціною від 983 грн.

Польоти за напрямом Львів–Харків також здійснюватимуть щочетверга та щонеділі за ціною від 861 грн.

Із 30 жовтня SkyUp відкриває регулярний напрямок Львів–Шарджа (ОАЕ). Рейси здійснюватимуть по середах та суботах за ціною від 3253 грн в один бік.

Із 9 листопада стартує рейс Львів–Париж. Вартість – від 1440 грн в один бік. Польоти виконуватимуть щосереди та щосуботи.

Із 24 листопада SkyUp розпочинає регулярні польоти до Тель-Авіва за ціною від 2410 грн в один бік. Рейси виконуватимуть по четвергах та неділях.

Загалом SkyUp Airlines виконуватиме зі Львова 15 регулярних рейсів щотижня.

Також сьогодні повідомили, що аеропорт «Львів» стане базою для авіакомпанії SkyUp.

За словами керівника львівського летовища Тетяни Романовської, вже з літнього сезону у аеропорту розраховують на збільшення напрямків перевізника SkyUp.

«Надзвичайно рада вітати рішення SkyUp Airlines розпочати регулярні рейси зі Львова та базування їхнього літака у нашому аеропорту. Це дуже важлива подія для Львова, адже жодний аеропорт не може повноцінно розвиватися, якщо він не має своєї базової авіакомпанії. Це важливий крок у розвитку і приємно, що його робить саме українська авіакомпанія. Ми щасливі, бо після першого літака очікуємо й інші, а з ними – збільшення регулярності та напрямків польотів від цього авіаперевізника. Приємно, що нові відсотки приросту пасажиропотоку для львівського летовища вже цієї зими дасть саме український авіаперевізник. Також важливо, що з приходом SkyUp розпочинається приріст внутрішніх авіарейсів. Приємно, що схід та захід нашої країни поєднують новим рейсом зі Львова до Харкова. З літа ми очікуємо на відкриття нових напрямків, і я сподіваюся, що такі рішення будуть прийняті», – повідомила Тетяна Романовська.

У коментарі Львівському порталу генеральний директор SkyUp Airlines Євгеній Хайнацький розповів, що наразі авіакомпанія проводить активну розвідку львівського ринку авіаперевезень, і якщо буде необхідність, то у Львові базуватимуть не один літак.

«Наступного року очікуємо або збільшення частот за вже відкритими 6-ма напрямками, або відкриття нових рейсів. Якщо буде попит, то ми обов’язково базуватимемо у Львові більше літаків. Географія польотів SkyUp зі Львова може поповнитися якимось із напрямків, які вже здійснюються авіаперевізником із інших аеропортів. Це може бути Іспанія, Італія, Кіпр чи інші країни, до яких вже налагоджені рейси», – зазначив Євгеній Хайнацький.

Також стало відомо, що авіаперевізник планує збільшити замовлення нових літаків у корпорації Boeing.

«Ми плануємо збільшити замовлення у корпорації Boeing. Із 2023 року очікуємо на поповнення нашого флоту п’ятьма новими літаками і на цьому не зупинятимемося. За місяць-два ми зробимо окрему пресконференцію і озвучимо свої плани на поповнення флоту, зокрема й новими літаками», – додав Євгеній Хайнацький.

У коментарі Львівському порталу Тетяна Романовська розповіла, що тривають активні перемовини із авіаперевізниками ‎Ryanair та Wizz Air, але їхні результати можна буде побачити вже наступного сезону.