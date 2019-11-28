Авіакомпанія SkyUp планує відкрити чотири нові рейси зі Львова

Авіакомпанія SkyUp Airlines у літньому сезоні 2020 року почне виконувати чотири нові рейси зі Львова. Про це під час туристичного форуму Win with the Lion, який проходить у Львові, повідомив гендиректор перевізника Євген Хайнацкий, передає ЦТС.

Зокрема, планується, що виконуватимуться рейси в Іракліон (Греці), Батумі (Грузія), Бургас (Болгарія) і Барселону (Іспанія). Точних дат відкриття рейсів наразі немає.

Нагадаємо, авіакомпанія SkyUp почала виконання регулярних рейсів з аеропорту «Львів» 17 жовтня, відразу відкривши три напрямки: Київ (Бориспіль), Харків та Прагу. Перший рейс у Шарджу було здійснено 26 жовтня. Днем раніше авіакомпанія почала базування свого літака на львівському летовищі. А 9 листопада відбулося урочисте відкриття рейс у Париж (Бове). Також 25 листопада авіакомпанія SkyUp запустила рейси зі Львова до Тель-Авіва (Ізраїль).

Довідка

SkyUp Airlines — національний український авіаперевізник, лоукост, який розпочав свої польоти 21 травня 2018 року. Базується SkyUp в аеропорту «Бориспіль». Основні напрямки — Близький Схід, Північна Африка, Східна та Південна Європа.