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Лоукостер SkyUp відкрив рейси зі Львова до Парижа

Вероніка Рой

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Авіакомпанія SkyUp Airlines від сьогодні, 9 листопада, відкриває новий рейс зі Львова до аеропорта Бове, що поблизу Парижа.

 

Рейси до Франції зі Львова почнуть виконувати з 9 листопада двічі на тиждень – щосереди та щосуботи. Виліт зі Львова о 15:05, а прибуття з Парижа о 16:55.  У зворотному напрямку: з Парижа літак вирушатиме з Парижа о 17:55 та прилітатиме о 21:25

Ціна авіаквитків від 1425 грн в один бік.

Як повідомляє Lowcost Avia, рейси виконуються в аеропорт Париж (Бове), відстань з якого до Парижу більш ніж 80 км і трансфер коштує від €29 у два боки при купівлі онлайн.

Нагадаємо, раніше Львівський портал інформував, що Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на зимовий розклад виконання рейсів, згідно з яким зимова маршрутна мережа польотів зі Львова буде розширена до 33 міст. Про те, куди можна полетіти зі Львова зимового сезону, читайте тут.

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