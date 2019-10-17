Аеропорт «Львів» стане базою для авіакомпанії SkyUp

Із кінця жовтня міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького стане базою для авіакомпанії SkyUp. Про це сьогодні, 17 жовтня, під час пресконференції повідомив генеральний директор авіаперевізника Євгеній Хайнацький, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами Є. Хайнацького, із 25 жовтня в аеропорту «Львів» базуватиметься один літак авіакомпанії SkyUp, який здійснюватиме регулярні рейси зі Львова.

Окрім того він повідомив, що сьогодні перевізник відкриває зі Львова три напрямки: Київ, Прага та Харків. Із 25 жовтня маршрутна мережа українського лоукосту почне зростати до шести напрямків, тож уже цієї осені для львів’ян стане доступним Париж, Шарджа (ОАЕ) та Тель-Авів.

«Сьогодні у Львові подвійне свято, адже SkyUp Airlines розпочинає спільну історію із аеропортом «Львів» імені Данила Галицького. Сьогодні виконується перший регулярний рейс Львів–Київ, а також Львів–Прага та Львів–Харків. Окрім Києва авіакомпанія SkyUp Airlines відкриває новий внутрішній та новий міжнародний рейс для Львова. Але це лише перший етап розвитку і на цьому ми не зупиняємося, адже вже із 25 жовтня ми робимо другий крок у розвитку летовища, коли один із наших літаків розпочне базування у аеропорту «Львів». Тобто ми повертаємо Львову базову авіакомпанію (раніше у Львові базувалася лише авіакомпанія «Львівські-авіалінії»). Вже в жовтні ми розпочинаємо регулярні рейси Львів–Шарджа (ОАЕ), у листопаді Львів–Париж (Франція) та Львів–Тель-Авів (Ізраїль). Окрім того ми не припинаємо виконання чартерних рейсів. Це лише початок нашого розвитку у вашому місті. В подальшому ми плануємо збільшення частот, напрямків та кількості наших літаків у Львові», – повідомив Євгеній Хайнацький,

Як відомо, компанія SkyUp Airlines заснована в червні 2017 року. Старт польотної програми стартував у травні 2018-го. Одними із власників авіакомпанії є Юрій та Олександр Альба. Їм також належить український туроператор Join UP! Флот авіаперевізника стрімко зростає, він вже налічує 9 повітряних суден і до кінця року поповниться ще одним літаком. Окрім того авіаперевізник замовив у корпорації Boeing п’ять новеньких Boeing 737 MAX.

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