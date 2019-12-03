У Львівській ОДА – новий очільник департаменту архітектури та містобудування

В понеділок, 2 грудня, у Львівській ОДА офіційно призначили нового директора департаменту архітектури та розвитку містобудування. Ним став Степан Скрипа, до цього чоловік працював інженером-землевпорядником. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Голова Львівської ОДА Маркіян Мальський підписав розпорядження про призначення на посаду Степана Скрипа ще 29 листопада. Офіційно до роботи новоспечений посадовець приступив 2 грудня.

У ЛОДА не подають жодної детальної інформації про нового директора департаменту архітектури та розвитку містобудування. Відомо лише те, що до цього Степан Скрипа працював інженером-землевпорядником у ПП «Агрофірма «Лугове».

Як з’ясував Львівський портал, Степан Скрип прописаний у Брюховичах, одружений, має трьох доньок.

Згідно з декларацією за 2018 рік, яку Скрип подав до НАЗК як кандидат на посаду директора департаменту архітектури та містобудування ЛОДА, отримав трохи більше 20 000 грн зарплати, ще майже 24 000 грн становили нарахування по безробіттю. Дружина посадовця заробила майже 50 000 грн, а також отримала більше 18 000 грн допомоги на дитину.

Власного житла чи автомобіля Степан Скрип не має. Натомість його дружина задекларувала земельну ділянку та будинок у Брюховичах, ще одну ділянку – у селі Боянець Жовківського району. Водночас посадовець орендує земельну ділянку у Великих Грибовичах, а його дружина – в Ожидові.

Степан Скрип є співзасновником ОК «Дачний кооператив «Патріот-1», а його дружина має частку у фермерському господарстві «Хутірець».

Зазначимо, що інший співзасновник ОК «Дачний кооператив «Патріот-1», Костянгтин Дерюгін, фігурував у розслідуваннях «Наших грошей». У них, зокрема, йшлося про видачу земельних ділянок учасникам АТО у селі Стрілки Перемишлянського району. Згодом їхнім власником став «свободівець» Ігор Кривецький: тепер бізнесмену належить понад 65 га землі у населеному пункті, де розташований його відпочинковий комплекс.

Степан Скрип також має 8000 доларів готівки, ще 250 тисяч доларів він у 2017 році позичив третім особам.

У 2015 році Степан Скрип подавався на начальника відділу Держгеокадастру у Жидачівському районі. А в 2013-му він очолював Агенцію з управління земельних ресурсів Жовківського району.

Фото: ЛОДА