Ігор Кривецький офіційно став власником 65 га землі АТОвців у селі Стрілки

13 вересня цього року ТзОВ «Еко ферма Едем» офіційно стало власником 65,51 га в селі Стрілки Перемишлянського району. На кадастровій карті це три ділянки, які призначені для ведення особистого селянського господарства. За даними Держгеокадастру, нормативно грошова оцінка трьох ділянок становить 353,12 тис. грн. Про це пишуть «Наші гроші», передає Львівський портал.

Офіційною засновницею «Еко ферми Едем» ще донедавна була головна бухгалтерка відпочинкового комплексу Edem Resort Medical & SPA Галина Середницька. Проте кілька місяців тому засновником фірми стало ТОВ «Узлісся», кінцевим бенефіціаром якого є колишній народний депутат від ВО «Свобода» Ігор Кривецький, якого ще називають головним фінансистом цієї політсили.

Як було відомо раніше, три ділянки загальною площею у 65,51 га поблизу Стрілок були утворені з паїв площею 2 га, які сільська рада Стрілок надала учасникам АТО та місцевим мешканцям для ведення сільського господарства ще у 2017 році.

На початку 2019 року ці 29 ділянок були об’єднані у три великі ділянки та передані у приватну власність. Тривалий час на Публічній кадастровій карті інформація про власність була прихована. Чиновники Держгеокадастру, як обласні, так і районні, відмовлялись надати відповідь і на офіційні запити.

Серед власників ділянок по 2 га, з яких були сформовані ділянки для Кривецького, були й одіозні львівські активісти. Зокрема, відомі участю у вуличних акціях у Львові члени «Української спілки учасників АТО» та засновники житлово-будівельних та обслуговуючих кооперативів «Патріот-1, -2, -3». Це Олег Дудок, Андрій Різничок та Костянтин Дерюгін. Свою ділянку у Стрілках віддав чи продав «Еко фермі Едем» і заступник начальника штабу з мобілізаційної роботи в/ч А0284 Володимир Барбарич.

Також кілька ділянок тут сільська рада надавала місцевим мешканцям, які мають безпосередній стосунок до Edem Resort Medical & SPA. Це керівник служби безпеки цього курорту Юрій Волковський, або директор готелю Edem Resort &SPA та готелю «Жорж» Олег Магулка. Крім того батько, брат та сестра Олега Магулки також отримували тут по 2 га, які стали частиною великих ділянок.

Як пише видання, раніше фірми афільовані з Ігорем Кривецьким, вже стали власниками 52 га через масовий викуп землі сільськогосподарського призначення людьми з оточення Ігоря Кривецького. Викуповували земельні ділянки, в тому числі, в учасників АТО та їхніх родичів. Тоді лише головна бухгалтерка підприємства Галина Середницька скупила 25 ділянок на території Стрілківської сільради. Фактично тепер Ігореві Кривецькому належить понад 110 га в Перемишлянському районі.

На фото – Ігор Кривецький зі своєю дружиною Ольгою Філатовою-Кривецькою на території виноградника готелю Edem Resort (світлина з Facebook Edem Resort Medical & Spa)